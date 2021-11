Buchloer Läden im Advent: Weihnachtlicher Schaufensterbummel

In der Adventszeit machen die Läden im Einzelhandel den größten Umsatz. Wie die Händler in Buchloe auch in Zeiten der Pandemie auf das Fest einstimmen wollen.

24.11.2021 | Stand: 10:08 Uhr

Die weißen Flocken fallen, der kalte Schnee knirscht unter den Schuhen und auf den Weihnachtsmärkten plauschen die Leute bei Punsch und Glühwein. So stellt man sich die Weihnachtszeit vor. Obwohl heuer wegen Corona wieder vieles anders ist, bringt sich die Gennachstadt auch dieses Jahr auf verschiedenste Art und Weise in Weihnachtsstimmung. In dieser Serie beleuchten wir, wie und wo sich die Buchloerinnen und Buchloer auf das Fest vorbereiten. Heute geht es um die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler in der Buchloer Innenstadt.