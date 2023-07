Nach vier Jahrzehnten pfeift es wieder im Passionstheater Waal

Die Orgel im Waaler Theater war verstummt. Zur Jubiläumspassion ertönt sie wieder – dank Robert Wech. Wie der Orgelbauer die Königin der Instrumente erweckt hat.

03.07.2023 | Stand: 17:31 Uhr

Wenn Robert Wech an den Orgelpfeifen arbeiten will, führt ihn ein unkonventioneller Weg dorthin: durch die Männertoilette. Gäste des Waaler Passionstheaters, die in der Pause das stille Örtchen aufsuchen, würden hinter der unscheinbaren Tür wohl kaum die Königin der Instrumente erwarten. Doch genau dort, auf engstem Raum über zwei Stockwerke, ist die Orgel nachträglich eingebaut worden. Irgendwann ist sie verstummt und jahrelang stiefmütterlich behandelt worden. Wie sie ein Buchloer Orgelbauer pünktlich zur Jubiläumspassion wieder zum Klingen brachte.

