Buchloer Piraten warten auf den ersten Sieg

Mit 1:3 verliert der ESV Buchloe auch sein drittes Vorbereitungsspiel. Die Landsberger Riverkings freuen sich über das 3:1.

18.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der ESV Buchloe wartet auch nach dem dritten Vorbereitungsspiel weiter auf das erste Erfolgserlebnis: 24 Stunden nach dem kräftezehrenden Duell gegen den Oberligisten Memmingen unterlagen die Freibeuter am Sonntagabend auch beim ersten Auftritt auf fremdem Eis in Landsberg. 1:3 (0:2/1:1/0:0) hieß es am Ende bei den Riverkings, die an diesem Abend ihren ersten Test absolvierten.

600 Zuschauer wollen das Spiel sehen

Man konnte erwarten, dass die Landsberger ausgeruht und motiviert vor 600 Zuschauern in diese Partie starten würden. Doch den etwas strukturierteren und somit besseren Beginn erwischten die Buchloer. Wirkliche Torgefahr konnten die Piraten allerdings nicht ausstrahlen.

Ein bisschen überraschend fiel der Führungstreffer des HCL, dem ein Scheibenverlust der Piraten in der Offensivzone vorangegangen war. Landsbergs litauischer Neuzugang Edgar Protcenko konnte alleine durchstarten und zum 0:1 in die kurze Ecke abschließen (14.). Nach diesem Treffer waren die Gastgeber im Spiel und Dominic Guran musste mit einem klasse Save das 0:2 verhindern (17.). Die beste Buchloer Chance ließ dann Demeed Podrezov ausgerechnet in Unterzahl liegen, als er von der Seite vors Tor zog, den Puck aber extrem knapp daneben setzte (18.). Statt dem Ausgleich fiel auf der Gegenseite zu allem Überfluss noch vor der Pause das 0:2. Mit Ablauf der Spielzeit setzte Dennis Neal die Scheibe in die Maschen.

Ausgleich fällt im Buchloer Powerplay

Zurück aus der Kabine, hatte Landsbergs Frantisek Wagner nach einem harten und überflüssigen Bandencheck Glück, dass er nur für zwei Minuten auf die Strafbank wanderte. Die Piraten nutzten das anschließende Powerplay zum Anschlusstreffer. Christian Wittmann verkürzte auf 1:2 (22.).

Anschließend wurde es auf beiden Seiten etwas ruppiger und hitziger – auch weil die Schiedsrichter durch eine nicht immer konsequente Linie das Geschehen nicht wirklich beruhigen konnten.

Besser kamen in dieser ziemlich zerfahrenen Phase des Spiels die Hausherren zurecht: Durch Florian Stauders Tor zum 3:1 stellten sie den alten Abstand wieder her (27.). Bei diesem Spielstand blieb es nach 40 Minuten – auch weil die Buchloer in einer weiteren Überzahl gleich dreimal mit guten Einschussmöglichkeiten an Moritz Borst scheiterten (32.), der zur Spielmitte Michael Güßbacher im Landsberger Kasten ersetzt hatte.

So mussten die Piraten also auch in den letzten Abschnitt mit einem Zwei-Tore-Rückstand gehen, wo man zwar aus Buchloer Sicht nochmals alles probierte, aber nach der Partie vom Vortag gegen Memmingen auch nicht mehr die letzten Kraftreserven hatte, um das Match noch einmal umbiegen zu können.

Fünf Minuten in Unterzahl

Ein paar gute Gelegenheiten hatten beide Teams nochmals, doch keiner der Kontrahenten konnte die jeweiligen Torhüter überwinden.

Weil die Buchloer die letzten fünf Minuten dann auch noch in Unterzahl absolvieren mussten, war die Aufholjagd endgültig zunichte gemacht. So blieb es beim 1:3, womit der ESV Buchloe auch weiterhin auf den ersten Sieg in der Vorbereitung warten muss.