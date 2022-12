Gute Nachricht des Tages: Buchloer Schüler räumen bei Planspiel Börse ab

Mit dem Adventskalender der guten Nachrichten aus Buchloe wollen wir Hoffnung geben. Hinter dem 19. Türchen sind zwei geschickte Nachwuchs-Börsianer.

19.12.2022 | Stand: 05:27 Uhr

2022 war nicht nur schlecht. Mit 24 guten Nachrichten des Jahres aus Buchloe und der Umgebung wollen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, durch die Adventszeit tragen und Hoffnung geben.

Die besten Jungbörsianer Deutschlands kommen aus Buchloe. Beim Planspiel Börse, dem simulierten Aktienhandel der Sparkassen, haben die Gymnasiasten Gabriel Schell und Alexander Knoll den ersten Platz abgeräumt.

Zum ersten Mal gewinnt beim Planspiel Börse ein Team der Sparkasse Kaufbeuren

Damit gewann zum ersten Mal in der knapp 40-jährigen Geschichte des Wettbewerbs ein Team der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren. Die Ostallgäuer, die sich den Namen „idkwasistdas“ gegeben haben, legten das fiktive Startkapital von 50.000 Euro so geschickt an, dass am Ende ein Gewinn von 12.000 Euro zu Buche stand. Belohnt wurden die Jugendlichen mit einem Preisgeld sowie mit Reisen nach Palermo zum Treffen mit anderen erfolgreichen Teams und nach Frankfurt – in die Hochburg der Aktiengeschäfte – zur Sieger-Gala.

