Buchloer Stadtrat Lothar Scholze geht in den politischen Ruhestand

Nach 20 Jahren zieht sich Lothar Scholze aus dem Buchloer Stadtrat zurück. Das sind die Gründe.

22.07.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Lothar Scholze (UBI) scheidet aus dem Buchloer Stadtrat aus. Zu seinem Rücktritt haben ihn gesundheitliche Gründe und sein Alter veranlasst, wie Scholze auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

„Ich bin schon seit über 20 Jahren im Stadtrat“, sagt der 72-Jährige. Seiner Ansicht nach müsse man irgendwann einen Schlussstrich ziehen – und der jetzige Zeitpunkt erschien ihm passend. In der nächsten Stadtratssitzung am Dienstag, 26. Juli, gibt er sein Mandat zurück.

Karin Pfisterer rückt wohl auf seinen Platz im Stadtrat nach

Gemäß der Stimmen bei der Kommunalwahl 2020 würde Karin Pfisterer auf seinen Platz nachrücken. Mit ihr würde der Buchloer Stadtrat etwas weiblicher werden.

Bislang gehören dem Gremium lediglich vier Frauen an – von insgesamt 24 Mitgliedern. Scholze möchte seiner Nachfolgerin mit seinem Rückzug vor der Sommerpause Zeit zur Einarbeitung gewähren.

Lothar Scholze bleibt UBI-Mitglied

Zum Monatsende wird dann sein politischer Ruhestand eingeläutet. In der UBI will der Buchloer jedoch weiterhin aktiv bleiben. „Es gibt keinerlei Verwerfungen oder Querelen“, betont er. Gleiches gelte für den Buchloer Stadtrat. Auf die vergangenen 20 Jahre als Mitglied blicke er durchaus positiv zurück. „Man muss in der Politik viel Geduld einbringen“, sagt er als kleines Resümee. Und Beharrlichkeit sei ebenfalls wichtig, fügt Scholze an.

