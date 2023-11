Tipps einer Yogalehrerin: So fährt man bei Stress auf der Straße runter

Aus einer Studie geht hervor, dass die Aggressivität im Straßenverkehr zunimmt. Wir haben eine Buchloer Yogalehrerin gefragt, wie man im Auto runterfährt.

Viel zu lange muss man hinter dem langsamen Traktor her tuckern, auf der B12 ist schon wieder Stau und der Nachbar braucht heute zwei Parkplätze. Situationen, die beim Autofahren für Wut sorgen, gibt es genug - und scheinbar immer mehr. Zumindest geht aus einer Studie der Versicherer zur Unfallforschung hervor, dass die Aggressivität im Straßenverkehr steigt. Als Yogalehrerin kennen Sie sich mit Entspannung aus, Frau Schumacher. Haben Sie einen Tipp, um in nervigen Situationen runterzufahren?

Mandy Schumacher: Dafür eignen sich Atemtechniken. Denn wer richtig atmet, kann nicht nur Stress mindern, sondern auch positive Effekte auf seine Gesundheit erzielen.

Atmen...klingt einfach. Was muss ich dabei beachten?

Schumacher: Um schnell zu entspannen und den Stress „wegzuatmen“, empfiehlt sich die verlängerte Ausatmung. Dafür sollte man eine aufrechte und entspannte Position einnehmen. Zuerst konzentriert man sich auf die Atmung und nimmt fünf bis zehn normale Atemzüge, wobei man durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmet. Dann vertieft man die Atmung etwas: Beim Einatmen zählt man innerlich bis drei, beim Ausatmen bis sechs. Wer schon etwas geübter bist, kann die Ausatmung bis auf acht Zähler steigern. Das Ganze wiederholt man zehn bis zwölf Mal, ehe man wieder zum normalen Atemrhythmus zurückkehrt. Diese Technik stimuliert den Parasympathikus, unseren „Ruhenerv“, der für die Entspannung und Regeneration zuständig ist.

Yoga hat in den vergangenen Jahren einen Aufwärtstrend erlebt. Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass unsere Gesellschaft chronisch gestresst ist - im Alltag, im Job, im Auto?

Schumacher: Die Probleme unserer heutigen Zeit liegen vor allem auch darin, dass wir in einer Welt leben, die ständig in Bewegung ist und uns mit Anforderungen überhäuft. Der konstante Stress des modernen Alltags versetzt uns in einen dauerhaften Erregungszustand, der eine wirkliche tiefe Entspannung unerreichbar macht. Im Yoga wissen wir, dass wir die Ruhe und Gelassenheit, die wir uns wünschen, nur in uns finden können. Mit sanften Bewegungen, den sogenannten Asanas, mit Atemtechniken, Meditation und Shavasana (eine Entspannungslage Anm. d. Red.) kann man im Yoga wieder lernen, zur Ruhe zu kommen und das Nervensystem zu entspannen. Alle diese Techniken, insbesondere die Atemtechniken, sollte man am besten regelmäßig üben, um sie in Stresssituationen einfach anwenden zu können.

Zur Person: Mandy Schumacher (51) aus Buchloe arbeitet als Medizinische Fachangestellte und Yogalehrerin.

