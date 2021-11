Buchloerin wird erneut in das Führungsgremium des deutschen Kolpingwerks gewählt. Sie ist auch am aktuellen Reformprozess der katholischen Kirche beteiligt.

Von Redaktion Buchloe

13.11.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Bundesversammlung des Kolpingwerkes Deutschland hat Rosalia Walter aus Buchloe mit großer Mehrheit in ihrem Amt als Geistliche Leiterin im Bundesvorstand bestätigt. Die Versammlung von Vertretern des Kolpingwerkes aus ganz Deutschland wurde coronabedingt in digitaler Form abgehalten. Dabei wurden die Mitglieder des Bundesvorstands für vier Jahre neu gewählt. Die Geistliche Leiterin Rosalia Walter (63) wurde in ihrem Amt, das es erst seit der jüngsten Satzungsänderung gibt, bestätigt.