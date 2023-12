Bürgermeisterwahl lässt die Mehrheit der Denklinger kalt

Bei der Bürgermeisterwahl in Denklingen bleibt das Interesse überschaubar. Bürgermeister Andreas Braunegger (CSU/Freie Bürger) wird im Amt bestätigt.

Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Denklingen haben deutlich weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Bei einer Wahlbeteiligung von 38,5 Prozent wurde der seit 2018 amtierende Bürgermeister Andreas Braunegger mit einem Stimmenanteil von 64,5 Prozent gewählt. Auf 35,5 Prozent der abgegebenen Stimmzettel (das waren 295) kamen andere Personen für das Amt des Bürgermeisters.

Mit 537 Stimmen (wahlberechtigt waren 2278 Personen, gewählt haben 878, 832 Stimmen waren gültig) wurde Braunegger, der von CSU und Freien Bürgern aufgestellt worden war, mit etwas weniger Stimmen im Amt bestätigt, als er vor knapp sechs Jahren ebenfalls als alleiniger Kandidat erhalten hatte.

Auf den Denklinger Stimmzetteln stehen auch Namen wie Rudi Völler oder Monika Gruber

Auf den 295 Stimmzetteln, auf denen nicht für Braunegger votiert worden war, finden sich die Namen von insgesamt 81 anderen Frauen und Männern. Neben etlichen Denklinger Persönlichkeiten sind darunter auch der frühere Fußball-Nationalspieler Rudi Völler, der frühere Geschäftsstellenleiter Johann Hartmann, die Kabarettistin Monika Gruber sowie der Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg. Den zweithöchsten Stimmenanteil nach dem wiedergewählten Bürgermeister erhielt Zweiter Bürgermeister Norbert Walter. 98-mal wurde sein Name auf den Stimmzettel geschrieben, was 11,8 Prozent der gültigen Stimmen entspricht. 2018 hatte Walter 95 Stimmen eingesammelt, ohne als Kandidat nominiert gewesen zu sein.

Nachdem Michael Kießling (CSU) in den Bundestag gewählt worden war, musste in Denklingen Anfang 2018 außer der Reihe gewählt werden. Seinerzeit waren auf Andreas Braunegger 591 von 977 gültigen Stimmen entfallen, was einem Anteil von 60,5 Prozent entsprach. Die Wahlbeteiligung lag vor knapp sechs Jahren ebenfalls unter 50 Prozent.

Bürgermeister Braunegger vertraut trotz geringer Wahlbeteiligung in seinen Sieg

Sein bestes Einzelergebnis erreichte Andreas Braunegger bei der gestrigen Wahl mit 76,2 Prozent der Stimmen in Epfach, in Dienhausen kam er auf 58,9 Prozent, in Denklingen auf 61 Prozent. Einen Tag nach der Wahl ist der Bürgermeister positiv gestimmt. Es sei generell immer schwierig mit nur einem Kandidaten. Und vereinzelt wisse er auch, dass manche Denklingerinnen und Denklinger bei dem Wetter lieber zu Hause geblieben seien. Vertrauen in seinen Sieg habe er trotz der geringen Wahlbeteiligung: „Wäre es heute zur Stichwahl gekommen, hätte ich die 60 Prozent auch bekommen.“

Zweiter Bürgermeister Norbert Walter fühlt sich von den knapp 100 Stimmen, die er bekommen hat, geschmeichelt. Es bestätige ihn natürlich auch in seiner jetzigen Position. Allerdings will er auch klar machen, dass er sich hätte aufstellen lassen, wenn er an der Position des ersten Bürgermeisters interessiert wäre. „Ich bin aber zufrieden mit der jetzigen Konstellation“, sagt Walter. Zudem gefalle ihm ja auch seine Position, in der er gerade bei der Firma Hirschvogel arbeite.

Bürgermeister klagt über negative Berichterstattung

Braunegger tritt nun seine zweite Amtszeit als Vertreter der Gemeinde an. In einer Pressemitteilung bedankte er sich bei den Unterstützerinnen und Unterstützern, sprach aber auch über „Negative Presseberichte“, denen besonders er ausgesetzt sei. Den Vorwurf, ungerechte Gemeindepolitik zu betreiben, wehrte er ab. „Das Gegenteil ist der Fall“, schreibt er in seiner Stellungnahme. Um in Zukunft Schaden abzuwenden, werde man ausführliche Gegendarstellungen veröffentlichen, nicht nur der Presse gegenüber, sondern auch in den Sozialen Medien. (Lesen Sie dazu auch: Braunegger veröffentlicht Stellungnahme nach eingestelltem Untreue-Verfahren)

In den nächsten sechs Jahren soll der Schwerpunkt erst einmal auf der Energiewende liegen: „Wir werden uns mit dem Thema einer nachhaltigen Energieversorgung in unserer Gemeinde beschäftigen, um für ansässige Unternehmen immer ein attraktives Angebot gestalten zu können.“ Größere Investitionen sollten vorerst nicht nötig sein, sagt der Bürgermeister. In den vergangenen Jahren sei alles so weit gestaltet worden, dass Denklingen nun in seiner Ausstattung auf einem aktuellen Stand sei.

