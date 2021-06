Künstler Dieter Olaf Klama aus Waal verstorben

Maler und Karikaturist Dieter Olaf Klama ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Seit 20 Jahren lebte und arbeitete er in Waal. Wo seine Kunstwerke zu sehen sind.

Er war ein unbequemer Künstler, ob als Maler oder Karikaturist. Seine Friedenstaube auf dem Panzer oder seine Burka-Frauen legten den Finger direkt in die Wunde. Am Dienstag ist der Grafiker und Maler Dieter Olaf Klama im Alter von 85 Jahren gestorben. Klama, der immer wieder in Landsberg, in Waal („Kunstauswaal“) und in München ausstellte, lebte seit 2001 zusammen mit seiner Frau und Tochter in Waal.

Für viele Magazine gezeichnet

Dieter Olaf Klama wurde 1935 in Hindenburg, dem heutigen Zabre (Polen), geboren und wuchs in der Oberpfalz auf. 1955 begann er sein Kunststudium in München und lebte dort, von einem Studienaufenthalt in Istanbul abgesehen, fast 50 Jahre lang. Seit 2001 wohnte und arbeitete Klama in Waal. Seine Arbeiten wurden in Tageszeitungen und Magazinen veröffentlicht. Der Künstler experimentierte seit jeher mit unterschiedlichen Techniken und Materialien, von Bleistift und Tusche über Pastellkreide bis Aquarell.

Eine Vorliebe äußerte sich jedoch immer wieder und ist auf fast allen Bildern zugegen: Dieter Olaf Klama gestaltete mit Buchstaben, Runen, ja ganzen Sätzen in eindrucksvoller Genauigkeit. Klama erhielt 1968 und 1972 zweimal den Bundesfilmpreis sowie den Deutschen Jugendbuchpreis, den Thessaloniki-Filmpreis, den Italienischen Filmpreis und den Buchpreis der Frankfurter Buchmesse.

Ausstellung von Dieter O. Klama im Waaler Schloßhof Bild: Klama

Im Jahr 2014 war Klama mit seiner Ausstellung „Ohne Worte“ im Landsberger Stadtmuseum zu Gast. Auch lokales Geschehen griff er damals auf, malte ein Stadtmuseum, das in Flammen steht, doch das Wasser erreichte aus den verschiedensten Gründen die Flammen nicht.

Mit viel Liebe zum Detail waren die Cartoons des Künstlers Klama kleine Meisterwerke, und die Liebe zum Detail verstärkte sich noch in seinen großformatigen Arbeiten und Bildern. „Ich bin kein Maler, ich kenne mich nicht mit Farben aus“, sagte Klama 2014 im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch Freud in Giftgrün, immer wieder Marilyn Monroe in Wasserstoffblond oder auch mal verfremdet, zeigten etwas anderes. Die Farben saugten den Blick des Betrachters geradezu ins Bild.

Ausstellung "Kunstauswaal" im Schloßhof Waal. Der Waaler Künstler Dieter Klama stellte wieder mit dem Münchner Künstler Michael Heininger aus. Bild: Klama

Dieter Olaf Klama hatte Ausstellungen unter anderem in Paris, Warschau, Manila und Hongkong. Aktuell sind einige Kunstwerke von ihm im Karikaturmuseum in Krems an der Donau zu sehen. Noch bis zum 1. November werden dort „Satirische Meisterwerke aus der Sammlung Grill, München“ gezeigt.

Für den Oscar nominiert

Für seinen Film zu den Olympischen Spielen 1972 bekam er eine Oscar-Nominierung. Klama zeichnete für den „Spiegel“, „Die Zeit“, „Die Welt“, „Stern“, „Lui“, „Paris Match“ und die „Süddeutsche Zeitung“ sowie für die ARD und das Bayerische Fernsehen. Er gestaltete zum hundertjährigen Jubiläum des Automobils ein Buch für BMW und gab in seinem Buch „2000 Jahre Geistes Gegenwart“ einen zeichnerischen Rückblick zum vollendeten Millenium. Das war Klamas Galerie des Milleniums, eine augenzwinkernde Bilanz, in der der Zeichner die prägenden Figuren der vergangenen beiden Jahrtausende – Fürsten, Feldherren, Dichter, Maler und Musiker – auf dem Zeichentisch wieder zum Leben erweckte, das für ihn nun zu Ende ging.