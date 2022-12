Containern: Strafen gehören entsorgt

Menschen dafür zu bestrafen, dass sie abgelaufene Lebensmittel aus Containern holen, ist nicht mehr zeitgemäß, meint unsere Autorin Alexandra Hartmann.

21.12.2022 | Stand: 18:43 Uhr

Menschen als Strafe dafür bezahlen lassen, dass sie Lebensmittel aus Müllcontainern fischen – das ist nicht zeitgemäß und sollte abgeschafft werden. In unserer Gesellschaft werden ohnehin schon viel zu viele Nahrungsmittel weggeworfen, während anderswo Menschen hungern müssen. Schuld an der Verschwendung hat wohl nicht zuletzt das falsche Verständnis des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD). Käse, Konserven und Co. sind oft noch weit über das MHD hinaus genießbar. Wieso sollten diese Produkte also in der Tonne landen, wenn sie jemand gerne noch auf dem Teller hätte?

Es ist gut, dass Supermärkte Produkte, die sie nicht mehr verkaufen können, an die Tafeln spenden, viele Leute sind darauf angewiesen. Was die Supermärkte darüber hinaus – aus welchen Gründen auch immer – wegwerfen, hat offenkundig keinen Wert mehr für sie. Supermärkte müssten auch keine Mülltonnen mehr abschließen und Menschen beim Sammeln keine Sachbeschädigung begehen, weil sie Schlösser aufbrechen. Es gilt, gemeinsam einen Plan auszuarbeiten, mit dem sowohl Supermärkte als auch Lebensmittelsammler leben können. Kontrollierte Abgabetermine oder -plätze wären vielleicht eine Option. Strafen aufzulegen, ist jedenfalls keine.