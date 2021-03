Corona in Buchloe: „Katastrophe für den Einzelhandel“

Das vom neuerlichen Lockdown ab Mittwoch betroffene Gewerbe in Buchloe ist schockiert. Aber es gibt auch Hoffnung

Am Mittwoch wird der nächste Lockdown kommen. „Das ist eine Katastrophe für den Einzelhandel“, sagt Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl. Und die Händler fühlen sich „machtlos“, meint Gewerbevereinsvorsitzender Niko Stammel. Zumal sich viele Geschäftsleute am Montag überrascht von den neuen Vorgaben (siehe weiteren Artikel) zeigten.

Am Mittwoch müssen die betroffenen Einzelhändler wieder von Call & Meet (Einkaufen mit Termin) auf Click & Collect (bestellen und abholen) umstellen, erklärt Stammel – das gelte auch für sein Bekleidungshaus. In anderen Läden herrscht am Montag zwar Verwirrung und Überraschung, aber einige haben alternative Konzepte. Der Modeladen Ernsting’s Family steigt zur Gänze auf Online-Handel im neuerlichen Lockdown um. Greif Eisenwaren werde den Großteil seines Geschäfts für das Publikum absperren müssen, der Schlüsselservice bleibe aber geöffnet. „Da sind wir mit einem blauen Auge davongekommen“, meint ein Mitarbeiter.

Zufriedenheit sieht anders aus

Ähnlich wird es auch bei Greif Haushaltswaren. „Wir werden auf jeden Fall wieder Click & Collect anbieten, aber ein Ersatz ist das nicht“, erklärt Geschäftsführerin Manuela Greif. Zumal der Umsatz seit der Wiedereröffnung gut gewesen war. „Das ist deshalb kein Spaß, nach einer Woche wieder zuzusperren“. Immerhin will auch Greif Haushaltswaren einen Teil des Ladens offenhalten – den für den Verkauf von Feinkost und für Allgäu Mail. „Zufrieden sind wir damit nicht, denn den Rest müssen wir absperren“, sagt die Geschäftsführerin.

Hoffentlich nichts Neues

Da läuft es für den V-Markt Baumarkt besser: „Wir gehen davon aus, dass wir von der Inzidenz ausgenommen sind“, erklärt Marktleiter Uwe Christmann. „Es sei denn, es wurde etwas Neues beschlossen“, fügt er mit Galgenhumor an. Denn in dem Markt, der am 1. März wieder geöffnet werden durfte, habe sich der Kundenbesuch wieder normalisiert. „Und wir haben ein schlüssiges Hygienekonzept, an das sich die Kunden auch halten“, berichtet Christmann. Dass der Markt offen bleiben darf, sei auch gut für eine gleichsam neue und alte Routine, die sich bei Angestellten und Kunden einspielen müsse.

Ähnlich sieht das auch Georg Gilg, vom gleichnamigen Gartencenter, der froh ist, dass Gärtner als Grundversorger anerkannt werden. „Wir dürfen deshalb weiter aufmachen“, sagt Gilg. Er berichtet, dass der Umsatz in der ersten Woche nach der Wiedereröffnung gut war – in der zweiten sei er nur durch das Wetter zurückgegangen. Probleme mit dem Abstand habe es nicht gegeben, denn dafür sei die Fläche im Geschäft ausreichend.

Eine kurze Phase nur

Dass wenigstens Baumärkte und Gartencenter geöffnet bleiben dürfen, sei immerhin erfreulich, meint Stammel. Zumal Geschäfte in Ostbayern noch gar nicht öffnen durften. Dagegen haben in Buchloes Nachbarstadt Landsberg (Inzidenz unter 50) die Läden auch in den nächsten Tagen geöffnet. Das sei alles etwas verwirrend, meint Stammel. „Eine kurze Phase, in der alles wieder bergauf ging, ist vorbei“, bedauert Pöschl.

Dagegen sei für die Polizei in Buchloe alles klar: „Für uns ändert sich eigentlich nichts. Wir müssen immer nur Obacht geben, dass wir die jeweils geltenden Bestimmungen im Kopf haben. Wir kontrollieren halt das, was derzeit vorgeschrieben ist“, erklärt Dienststellenleiter Bernhard Weinberger."