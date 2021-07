Dem früheren Freie-Wähler-Bezirksvorsitzenden Josef Rid (79) aus Buchloe wurde wegen Corona ein Bein amputiert. Wochenlang bangte die Familie um sein Leben.

09.07.2021 | Stand: 17:57 Uhr

Viel unterwegs und immer einen humorvollen Spruch auf den Lippen. So kennt man den Buchloer Landwirt und Kommunalpolitiker Josef Rid. Mit seinen 79 Jahren war er bis Ende vergangenen Jahres voller Energie. Fast täglich fuhr er mit seinem Bulldog in den Wald, um Holz zu machen. „Arbeit an der frischen Luft. Da kann mir Corona nichts anhaben“, dachte er sich.