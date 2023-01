Dachstuhl brennt am Neujahrstag in Lamerdingen

Löste ein Feuerwerkskörper den Brand bei einem Neubau aus? An Dachisolierung entsteht Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

01.01.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Möglicherweise ein Feuerwerkskörper hat am Neujahrsvormittag in Lamerdingen einen Brand verursacht, bei dem 20.000 Euro Schaden entstanden sind. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 9.30 Uhr ein Teil des Dachstuhls eines noch im Bau befindlichen Einfamilienhauses in Brand.

Die Feuerwehr hält es für möglich, dass ein Feuerwerkskörper den Brand ausgelöst hat. Wegen der sogenannten Aufdachisolierung verzögerte sich die Entflammung bis in die Morgenstunden. Unweit des Rohbaus fanden die Beamten eine größere Menge Reste und Verpackungen von Feuerwerk, welche offenbar zur späteren Entsorgung zusammengetragen worden waren.

Der eigentliche Brandherd hatte bei Eintreffen der Polizeistreife lediglich einen Durchmesser von rund einem halben Meter. Durch Arbeiten der Feuerwehr mussten jedoch Teile des Dachstuhls abgetragen werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.