Das Buchloer Freibad öffnet am Samstag

Die Stadt Buchloe hat das Hygiene- und Schutzkonzept des Freibads überarbeitet. Was Besucher alles beachten müssen, wenn sie sich ins Vergnügen stürzen wollen.

26.05.2021 | Stand: 14:50 Uhr

Das Buchloer Freibad startet am Samstag, 29. Mai, in die Saison. „Die Öffnung steht unter dem grundsätzlichen Vorbehalt, dass der landkreisweite Inzidenzwert unter 100 liegt. Andernfalls muss das Bad – gemäß staatlicher Vorgabe – wieder schließen“, teilt VG-Geschäftsstellenleiter Markus Salger mit. Am Freitag, 28. Mai, beginnt der Vorverkauf der vergünstigten Saisonkarten.

Das müssen Besucher des Freibads vorweisen

Der Zugang kann nur gegen Impfbescheinigung (15. Tag nach Zweitimpfung), schriftlich bestätigter Genesung beziehungsweise Test (schriftlicher Nachweis – PCR-Test maximal 48 Stunden oder POC-Antigentest maximal 24 Stunden alt) gewährt werden. Diese sind an der Kasse vorzuzeigen. Die Testpflicht entfällt bei einer landkreisweiten dauerhaften Inzidenz unter 50. „Die Bürger sollten die jeweilige amtliche Bekanntmachung des Landratsamts Ostallgäu beachten“, sagt Salger.

Die Stadt habe in den vergangenen Wochen das Hygiene- und Schutzkonzept entsprechend überarbeitet. „Alle Besucher werden gebeten, sich an die Regeln, insbesondere die Abstandsregeln zu halten. Dies dient der eigenen Sicherheit und dem Schutz der Mitmenschen“, betont Salger.

Der Zugang zum Bad erfolgt nur mit Termin. Dazu werden stündlich die aktuellen Belegungszahlen (automatische Registrierung über das Drehkreuz) im Internet unter www.buchloe.de veröffentlicht. So ist für die Besucher ersichtlich, ob Kapazitäten frei sind. Die Terminvereinbarung/-buchung erfolgt – sofern es die Belegungszahlen zulassen – direkt an der Kasse.

Maximal 650 Badegäste dürfen in das Buchloer Freibad

Die maximale Besucheranzahl wird auf 650 Personen festgelegt. Ist diese erreicht, wird der Zugang zum Bad geschlossen. „Es besteht dann kein Anspruch auf Einlass, auch nicht für Besitzer von Saisonkarten“, betont der VG-Geschäftsstellenleiter. Besucher müssen ihre persönlichen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Aufenthaltszeitraum) angeben. Den Vordruck können sie unter www.buchloe.de herunterladen. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden die Badegäste gebeten, diesen bereits ausgefüllt mitzubringen.

Der Einlass von Kindern unter zehn Jahren ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder für die Betreuung zuständigen Erwachsenen erlaubt.

Weitere wichtige Punkte des Konzepts:

Es gilt generelle Maskenpflicht, sie wird bei ausreichendem Sicherheitsabstand (mindestens 1,5 Meter) und im Wasser ausgesetzt.

Es steht nur jeder dritte Fahrradstellplatz zur Verfügung, dies wird ebenfalls durch farbliche Markierungen gekennzeichnet.

Beckenumgänge und Außenduschen an den Badebecken sind nur unmittelbar vor und nach dem Benutzen der Schwimmbecken, der Rutschbahn oder des Erlebnisbeckens zu betreten beziehungsweise zu benutzen.

Die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Meter ist auch im Kinder- und Erlebnisbecken einzuhalten. Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

Auf dem Rutschenturm ist nur eine begrenzte Anzahl an Personen zulässig (siehe Markierungen auf den Stufen).

Im Strömungskanal dürfen sich ebenfalls nur eine begrenzte Anzahl Personen aufhalten.

Die eine Hälfte des Schwimmerbeckens wird mit Schwimmsportleinen in Bahnen für Sportschwimmer aufgeteilt. Bei Benutzung ist der Mindestabstand zu gewährleisten.

In Toilettenanlagen ist der Mindestabstand (1,5 Meter) einzuhalten. Diese werden mehrfach am Tag gereinigt und desinfiziert.

Für die Einzelduschen in geschlossenen Räumen und Sammelumkleiden kann der Schlüssel beim Bademeister angefordert werden. Ansonsten bleiben diese geschlossen.

Die Anzahl der Wertfächer ist entsprechend den Abstandsregeln zu reduzieren.

Sportanlagen und Spielgeräte dürfen nur von maximal zwei Personen oder familiären Gruppen genutzt werden.

Der Gastronomiebetrieb kann unter Berücksichtigung der behördlichen Festlegung öffnen. In der Warteschlange sind die Mindestabstände (1,5 Meter) zu wahren.

Öffnungszeiten und Kartenverkauf

Schüler und Jugendliche: 25 Euro statt 30 Euro

Alleinerziehende: 60 Euro statt 80 Euro

Familien: 80 Euro statt 100 Euro

Die Öffnungszeiten des Freibades gelten unverändert: täglich von 8 bis 20 Uhr; letzter Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter kann das Freibad ganz oder zeitweise geschlossen sein. Der Kartenvorverkauf der Saisonkarten (nicht übertragbar) beginnt ab Freitag, 28. Mai. Bis einschließlich 25. Juni werden folgende Bonustarife angeboten:

