Das Christmas-House in Lindenberg erstrahlt ab sofort

Kaum ist das erste Türchen des Adventskalenders offen, erstrahlt auch das Christmas-House in Lindenberg in voller Pracht.

01.12.2023 | Stand: 19:01 Uhr

Ein weihnachtliches Wunderland erlebten Besucherinnen und Besucher am Freitagabend in der Nachtangerstraße in Lindenberg. Dort wurde das Christmas-House von Reiner Lerchenmüller erstmals angeknipst und damit die Adventszeit eingeläutet. Um die Stimmung perfekt zu machen, schickte Frau Holle dicke Schneeflocken in die Gennachstadt.

Christmas-House in Lindenberg ist ab sofort täglich erleuchtet

Wer die Eröffnungsfeier mit Nikolausbesuch, Speis und Trank am Freitag versäumt hat, bekommt noch genug Chancen, das mühevoll dekorierte Haus zu bestaunen: Ab Samstag, 2. Dezember, leuchten die vielen bunten Lämpchen täglich von 17 bis 19 Uhr.

