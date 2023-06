Wichtiger Defensiv-Spezialist verlängert Vertrag beim ESV Buchloe

„Er haut sich immer voll rein“, sagt der sportliche Leiter des ESV Buchloe über diesen Verteidiger, der jetzt in die dritte Spielzeit für die Piraten geht.

02.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Eine weitere wichtige Personalie hat der ESV Buchloe in dieser Woche unter Dach und Fach gebracht – und zwar in der Verteidigung. Mit Andreas Schorer hat eine wichtige Stütze im Defensivverbund des Bayernligisten verlängert und geht somit in seine dritte Spielzeit bei den Piraten.

