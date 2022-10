Dem FC Buchloe bereitet nicht nur der Tabellenplatz Sorgen

Der FC Buchloe trifft in der Fußball-Kreisliga auf den Tabellenletzten SV Dickenreishausen. Aber es gibt auch noch andere Gegner im Alexander-Moksel-Stadion.

28.10.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Im letzten Spiel der Vorrunde der Fußball-Kreisliga empfängt der FC Buchloe in einem weiteren Kellerduell am Samstag, 29. Oktober, den SV Dickenreishausen. Die Gäste stehen mit sechs Punkten am Tabellenende und haben bis dato lediglich eine Partie erfolgreich gestaltet. Dass dies jedoch nichts zu bedeuten hat, musste der FCB im jüngsten Spiel gegen den SV Stöttwang leidvoll erfahren.

Auch die Gastmannschaft aus dem Memmingner Südwesten hatte Anlaufschwierigkeiten

Die Gäste aus dem Memminger Südwesten hatten in der Kreisliga ebenfalls Anlaufschwierigkeiten. Doch einige sehr knappe Niederlagen in den vergangenen Wochen zeigen, dass sich der SV Dickenreishausen offenbar gefangen hat. Für den FC Buchloe ist es nach der erneuten Niederlage vor zwei Wochen nicht mehr fünf vor, sondern vielleicht nur noch zwei vor zwölf. Glücklicherweise geben Gegner im unteren Tabellenbereich aber immer wieder auch Punkte ab, sodass das rettende Ufer noch nicht gänzlich außer Reichweite ist. Ein Sieg am Samstag wäre auf jeden Fall hilfreich, um den Anschluss nicht ganz zu verlieren, bevor am kommenden Wochenende bereits die Rückrunde mit einem weiteren Heimspiel beginnt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Göttle hat gut trainiert und kann bis auf die Langzeitausfälle komplett antreten. Wenn die gesamte Mannschaft mit Mut und Entschlossenheit die Aufgabe angeht, dann sollte wieder einmal ein positives Ergebnis möglich sein. Anstoß ist am Samstag um 14.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion.

Die Zweite Mannschaft des FC Buchloe empfängt einen Gegner auf Augenhöhe

Auch für die Zweite Mannschaft des FCB geht die Punkterunde weiter – ebenfalls zu Hause gegen den TSV Babenhausen III. Nach den zwei spielfreien Tagen ist die Tabelle jetzt geordnet, und so stehen sich zwei Teams aus dem oberen Bereich gegenüber. Denn die Gäste belegen Platz vier mit 19 Punkten, der FCB II hat 22 Punkte auf dem Konto. Es ist also ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Anpfiff ist am Samstag, 29. Oktober, um 12.30 Uhr in Buchloe.

Das schöne Herbstwetter zieht nicht nur Fans ins Fußballstadion

Neben den sportlichen Sorgen kommt beim FCB aktuell noch weiterer Ärger hinzu. Das schöne Wetter hat offensichtlich die in Buchloe in großer Zahl vorhandenen Krähen animiert, überaus aktiv zu werden. Zu Beginn der Woche haben sie wieder größere Schäden am Rasen des Hauptspielfelds angerichtet, die nur mit viel zeitlichem Aufwand und Handarbeit einigermaßen repariert werden konnten.