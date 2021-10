Es gibt zwei Gründe, warum die Gemeinde enorme Kredite aufnehmen muss. Bürgermeister Andreas Braunegger hält die Lage dennoch für beherrschbar.

07.10.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Es ist eine gewaltige Kreditsumme, deren Aufnahme die Denklinger Gemeinderäte bei ihrer Sitzung am Mittwochabend zustimmen sollen. Konkret geht es um zehn Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr musste sich die Kommune eine hohe Summe am Finanzmarkt besorgen. In der Gemeinde kommen zwei Aspekte zusammen, weshalb erneut ein hoher Kredit nötig ist.