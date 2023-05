Das Spiel ist aus: FC Buchloe steigt ab

Trotz eines 5:0-Sieges gegen Stöttwang spielt der FC Buchloe in der nächsten Saison wieder in der Fußball-Kreisklasse.

15.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Als dritter Kreisliga-Absteiger steht der FC Buchloe seit dem Wochenende fest. Neben dem SV Stöttwang und der Elf aus Dickenreishausen kicken die Buchloer in der kommenden Saison wieder in der Kreisklasse. Daran änderte auch der verdiente 5:0-Erfolg beim SV Stöttwang nichts mehr.

Nachdem am Samstag der FC Viktoria Buxheim gegen Kammlach gewonnen hatte, stand der FC Buchloe als Absteiger aus der Kreisliga fest. In ihrem vorletzten Spiel zeigten die Gennachstädter aber nochmals, dass sie nicht klein beigeben.

Dass es in Stöttwang nicht einfach werden würde, zeigten die Gastgeber von Beginn an. Sie bestimmten die ersten 25 Minuten vor heimischem Publikum. Ein Tor der Stöttwanger in der Anfangsphase wurde aber nicht gegeben, weil der SVS-Spieler im Abseits stand. Da hatten die Buchloer Glück.

Buchloe kommt nur langsam ins Spiel

Die Elf tat sich schwer, um ins Spiel zu finden. Doch in der 27. Minute war plötzlich Patrick Zinner zur Stelle und traf zur 0:1-Führung. Danach kam die Truppe um ihren Kapitän und Torschützen besser in Spiel. Es war ein ausgewogenes Hin und Her – bis zur 38. Spielminute, als Manuel Scherers vor dem SVS-Tor auftauchte und die Buchloer mit 0:2 in Führung brachte. Damit ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte des Spiels startete etwas zerfahren. Auf beiden Seiten schien nichts zu klappen. Als Valentin Müller in der 56. Minute einen Stöttwanger als letzter Mann regelwidrig stellte, wurde er mit einer roten Karte des Feldes verwiesen.

Mit zehn Mann begann die Göttle-Truppe dann, sich auf das Fußballerische zu konzentrieren und bekam trotz Unterzahl mehr Spielanteile.

Marcel Halder verwandelte seine Chance in der 67. Minute und baute damit die Führung weiter aus. Konzentriert brachten die Buchloer das Spiel dann zu Ende. Loris Hoti und Manuel Scherers erhöhten kurz vor Schluss auf 0:5. Der Endstand spiegelt zwar nicht exakt den Spielverlauf wieder, ist jedoch höchst verdient.

Beide Buchloer Teams haben am kommenden Wochenende spielfrei und können sich so in aller Ruhe auf ihr jeweils letztes Spiel vorbereiten – und dafür haben sich beide Mannschaften vorgenommen, ihre Partien erfolgreich zu bestreiten.