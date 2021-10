Der Gemeinderat Lamerdingen berät über Neuerungen in den verschiedenen Ortsteilen

Gehwegbrücken in Kleinkitzighofen, Asphaltierungsarbeiten in Lamerdingen und Glasfaser in Dillishausen: Im Lamerdinger Gemeinderat gab es einiges zu besprechen.

29.10.2021 | Stand: 13:54 Uhr

Zwei malerisch anmutende Holzbrücken, die Fußgänger in Kleinkitzighofen über den Röthenbach führen, sind in die Jahre gekommen und müssen gründlich saniert werden. Eine Brücke befindet sich am Ortseingang der Verbindungsstraße aus Richtung Buchloe und die andere in der Dorfmitte beim Feuerwehrhaus.

Der Gemeinderat Lamerdingen hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die Auftragsvergabe mit der Erneuerung der Holzstege durch Planken aus hellem Glasfaserkunststoff entschieden.

Die Schutzgeländer werden auf jeden Fall aus Metall bestehen. Nur über die Art der Ausführung hat das Gremium noch nicht entschieden. Es sollen Angebote für die Variante aus feuerverzinktem Stahl mit und ohne Handlauf eingeholt und dann endgültig über den Auftrag entschieden werden.

Auch die Brücke beim Feuerwehrhaus bedarf einer Generalüberholung. Bild: Hieronymus Schneider

Kosten für Asphaltierungsarbeiten: in Großkitzighofen rund 29 000 Euro, in Lamerdingen 32 500 Euro.

Bürgermeister Manuel Fischer hat in der Sitzung außerdem die Kosten für die Asphaltierungsarbeiten in den Neubaugebieten bekannt gegeben: „Am Grasflecken“ in Großkitzighofen rund 29 000 Euro und in Lamerdingen „Am Bachteil“ rund 32 500 Euro.

Für einen privaten Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses in der Ringstraße in Lamerdingen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die beantragte Befreiung zur Überschreitung der Baugrenze wurde befürwortet, weil diese nur geringfügig das Baufenster überschreitet und sich das Gebäude in die vorhandene Wohnbebauung gut einfüge.

Glasfaser in Dillishausen: Leerrohre für Beleuchtung werden eingesetzt

Am nördlichen Teil des Schmiedbergs in Dillishausen werden im Zuge des Glasfaserausbaus Leerrohre für eine künftige Straßenbeleuchtung mitverlegt. Manuel Fischer gab bekannt, dass die Kosten mit etwa 16 800 Euro veranschlagt sind. Im südlichen Straßenabschnitt beim Friedhofszugang wird laut Bürgermeister eine moderne Straßenlampe errichtet. Dort fallen Kosten in Höhe von zirca 8000 Euro an.

Durch die Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplanes der Nachbargemeinde Ettringen für eine Zimmerei mit Wohngebäude werden keine Belange der Gemeinde Lamerdingen berührt.

Die Beratung über die Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Lamerdingen wurde kurzfristig von der Tagesordnung gestrichen, weil der Satzungsentwurf noch nicht von der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe ausgefertigt wurde. Dieses Thema wird in einer der nächsten Sitzung des Gemeinderates auf den Tisch kommen.

