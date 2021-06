Der Grundwasserpegel ist wieder normal - aber der Nitratgehalt auch

Nach dem neuesten Prüfbericht hat das Trinkwasser von Buchloe eine gute Qualität. Dennoch bleiben im Wasserwerk zwei Wünsche offen.

29.06.2021 | Stand: 19:15 Uhr

Um das Grundwasser sei es schlecht bestellt – zu diesem Ergebnis kommen die Grünen, nachdem sie das Ergebnis einer Anfrage von der Staatsregierung erhalten haben (wir berichteten). Dabei geht es um Nitrat- und Pestizidwerte im Grundwasser in den vergangenen drei Jahren in den bayerischen Bezirken. Doch in Buchloe sind die Werte gut bis normal: Von Pestiziden ist kaum eine Spur vorhanden – und der Nitratwert liegt bei 30 Milligramm pro Liter (mg/l). Das ergab die turnusgemäße externe Prüfung durch das Umweltinstitut eurofins. „Wir hoffen, dass wir den Wert mittelfristig auch unter die EU-Norm bekommen“, sagt Georg Haider, kaufmännischer Leiter der städtischen Wasserversorgung.