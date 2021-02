Dr. Wolfgang Daum war 26 Jahre Richter am Amtsgericht in Landsberg. Am letzten Tag vollzieht er seine 2804. Scheidung. Nun blickt er auf seine Karriere zurück.

Von Ernst Hofmann

22.01.2021 | Stand: 06:11 Uhr

Am Amtsgericht in Landsberg ist eine Ära zu Ende gegangen: Der Familien- und Strafrichter Dr. Wolfgang Daum hat nach 26 Jahren im Gebäude in der Lechstraße seine letzten Beschlüsse gefasst. Unter anderem musste er sich, wie schon so oft, mit Ehepaaren befassen, die getrennte Wege gehen wollen. 2804 Scheidungen hat der erfahrene Jurist seit der Jahrtausendwende vollzogen.