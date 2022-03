Der Tauchsportclub Delphin Buchloe gibt sein Jahresprogramm bekannt

Der Tauchsportclub Delphin Buchloe lädt in seinem Jahresprogramm 2022 zu Kursen, Fahrten und Ausflügen ein. Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen.

10.03.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Mehrere Tauchkurse, zwei Tauchfahrten, regelmäßige Tauchertreffs und ein buntes Programm auch außerhalb des Wassers – das alles gehört zum Jahresprogramm 2022, das der Tauchsportclub Delphin Buchloe (TSC Delphin) bekannt gegeben hat. Der aktive Tauchclub zählt aktuell rund 140 Mitglieder aus Buchloe, Landsberg, Kaufbeuren, Mindelheim und Umgebung. Tauchanfänger und Fortgeschrittene sind willkommen.

Aktuell läuft bereits ein Anfängertauchkurs beim Tauchsportclub Delphin Buchloe im Hallenbad

Derzeit läuft laut Mitteilung des Vereins bereits ein Anfängertauchkurs (GDL* Sports Diver / DTSA*) im Buchloer Hallenbad, der im Laufe des Sommers im Freiwasser beendet wird. Geplant sind weiter die Aufbaukurse Orientierung beim Tauchen und Gruppenführung. Ebenso bietet der Club die Möglichkeit, den GDL** Advanced Sports Diver/DTSA**-Kurs zu belegen, nach dessen Bestehen Taucher selbstständig mit gleichwertig ausgebildeten Tauchpartnern ihre Abenteuer im Freiwasser beginnen können. Alle Kurse umfassen Theorie und Praxis.

Der TSC Buchloe unternimmt eine Tauchreise nach Kroatien und eine an die Traun

Das Programm umfasst weiter eine Tauchreise nach Kroatien und eine an die Traun, Ausflüge zum Plansee und regelmäßiges Stammtischtauchen am Ilsesee in Königbrunn. Auch ein Sommerfest, eine Weihnachtsfeier sowie eine Rad- und eine Bergtour stehen auf dem Programm. Aktivitäten speziell für Jugendliche sind in Vorbereitung.

Alle Veranstaltungen und Tauchkurse werden nach den geltenden Coronaregeln durchgeführt, ein Hygienekonzept für die ausgeliehene Ausrüstung liegt vor, teilt der Verein mit.

Die Weihnachtsfeier des TSC Buchloe wird nachgeholt - notfalls erst nach Ostern

„Wir freuen uns, dass unser Hallenbadtraining derzeit trotz Corona normal läuft“, sagt Peter Seitz, Vorsitzender des Tauchsportclubs Delphin. „Auch unsere 2021 coronabedingt ausgefallene Weihnachtsfeier werden wir nachholen, auch wenn es erst nach Ostern ist.“

Fragen, etwa zum Interesse an einer Mitgliedschaft, beantwortet der Tauchverein per E-Mail an: peter.seitz.oal@web.de oder telefonisch unter (0160) 93241349. Weiter Infos bietet die Vereinswebseite www.tsc-delphin.de.

