Zu Gast im Garten der fürstlichen Familie in Waal

Bei schönstem Wetter erfreut die Ausstellung Gartenlust am Schloss Waal die Gäste mit vielfältigen blumigen Angeboten, Elfentanz und romantischer Musik

17.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Es ist ein Traum hier. Für mich ist es wie ein wunderschöner Urlaubstag“, schwärmt Besucherin Elfriede Eberhard: „Es ist für jeden etwas dabei, man kann essen, ausruhen, Musik und Tanz genießen und die Aussteller haben tolle qualitativ hochwertige Produkte“. Neben Blumenzwiebeln und einer beeindruckenden Vielfalt an Pflanzen gab es bei der Ausstellung Gartenlust am Schloss Waal am Wochenende vor allem Gartendeko, Kleidung, Keramik, Gartenmöbel und Gartenwerkzeuge zu bestaunen.

"Action im Garten"

Auch die fürstliche Familie von Prinz Georg von der Leyen war vom bunten Treiben vor ihrem Wohnschloss begeistert. „Wir freuen uns jedes Jahr, es ist lustig, Action im Garten zu haben“, sagt Prinzessin Nathalie von der Leyen und strahlt. Ihre Söhne Leo, Antonius und Maximilian lassen sich voller Freude in der Kinderbetreuung schminken und genießen in feschen Lederhosen den sonnigen Spätsommertag. Der wird gleich noch bunter, als vier zarte Wesen in zauberhaften Elfengewändern leichtfüßig über die Wege tanzen und zur Freude der Zusehenden auf der großen Schloßwiese einen selbst choreografierten Elfentanz aufführen. „Bezaubernd, so weich und dem Leben zugewandt, das ist ein schöner Gegenentwurf zur nüchternen digitalen Welt“, schwärmt Besucherin Chrstine Freer und lässt sich mit einigen anderen Gästen von den Elfen zum fröhlichen Kreistanz bitten.

„Wir möchten nicht nur angeschaut werden, sondern die Begeisterung auch weitergeben“, sagt Nicole Jimenez, die mit Tochter Paulina, Alexandra Neagoe und Lilli-Marie Geyer zur ungewöhnliche Tanzformation „Lech-Dancers“ aus Landsberg gehört. Auch die siebenjährige Annie Schnöller tanzt mit leuchtenden Augen mit den Elfen. Bruder Tom sitzt derweil entspannt mit Eltern und Hund im Gartencafé und genießt belgische Pommes. „Die Blumen finde ich ein tolles Erlebnis, da alle unterschiedlich riechen“, verrät er und lächelt. „Wir haben schon viele Blumen im Garten, die wir hier gekauft haben“, erzählt die Mama, es sei jedes Jahr ein schöner Familienausflug zur Gartenlust, findet sie.

Zarte Musik und eine Handpuppe verzaubern

Ein paar Gartentische weiter sitzt Erika Schultes, die mit einem Bollerwagen voller Instrumente und ihrer Handpuppe Anian den Vorbeiziehenden ein Lächeln ins Gesicht zaubert. „Es ist ein besonders schöner Flair hier“, sagt sie und stimmt abwechselnd auf Harve, Akkordeon und Guitalele Herzenslieder an. Die Aussteller sind nicht alle positiv gestimmt. „Ich mache alles mit Liebe und Begeisterung, als Aussteller musst Du jedoch Idealist sein“, sagt Claudia Kastner, die mit Ehemann Rudolf selbst hergestellte Lampen und Kleindeko für den Garten verkauft und traurig feststellt, dass die Spontankäufe seit Corona enorm abgenommen haben. Blumenzwiebeln und Gartenpflanzen nehmen die Besucherinnen und Besucher offensichtlich lieber mit nach Hause. Wie Catherine Mayer, die aufgrund ihrer langjährigen Gartenlust-Erfahrung gleich einen Bollerwagen mitgenommen hat und ihn mit Pampasgras und einer großen winterharten Hortensie schon gut gefüllt hat. „Hier gibt es einfach besondere Pflanzen und ich hole mir auch immer Inspirationen für den Garten“, verrät sie und tritt lächelnd und zufrieden den Heimweg an.