Keeper Johannes Wiedemann vom ESV Buchloe hilft vorübergehend beim Oberligisten ECDC Memmingen Indians aus

03.03.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Oberligist hat Probleme und Johannes Wiedemann vom ESV Buchloe hilft aus. Denn den Indians aus Memmingen waren teilweise beide Stamm-Torhüter ausgefallen, da traf es sich gut, dass die Saison in der Bayernliga nach einigen Spieltagen coronabedingt endgültig abgesagt wurde. Somit hat Wiedemann Zeit – um für ein paar Monate an die Mau zu wechseln: „Aber ich freue mich auch auf Buchloe und will mit dem ESV nächste Saison wieder angreifen“, erklärt Wiedemann.