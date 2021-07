Die Buchloer Firma Franz Mensch gründet eine Klimastiftung. Geschäftsführer Achim Theiler spricht über Ziele und darüber, was das Unternehmen für die Umwelt tut.

16.07.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Der Schutzbekleidungshersteller Franz Mensch aus Buchloe ist in den vergangenen Monaten öfter überregional in den Fokus gerückt. Zu Beginn der Corona-Krise haben die beiden Geschäftsführer Achim und Axel Theiler mehrmals auf den Mangel an Schutzkleidung hingewiesen – und kürzlich fand der Spatenstich für ein neues Pandemielager für Schutzkleidung, Masken und Einweghandschuhe statt.