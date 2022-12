Buchloer strömen zum Christkindlmarkt am Kirchplatz

Am Buchloer Christkindlmarkt herrscht mehr Andrang als in den Jahren vor der Pandemie. Veranstalter sprechen von „Riesen-Resonanz“. Was die Kinder besonders freut.

05.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

„Wir hatten eine Riesen-Resonanz. In den Jahren zuvor waren nie so viele Besucher da. Man merkte deutlich, dass die Menschen wieder Lust haben, sich zu treffen“ – dieses positive Fazit zog Gewerbevereins-Vorsitzender Nico Stammel. Zuhauf waren am Wochenende die Besucherinnen und Besucher zum traditionellen Buchloer Christkindlmarkt am Kirchparkplatz gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.