Die Volkshochschule Buchloe kommt mit Geduld und Einsatz durch die Corona-Krise

Vorsitzende Gudrun Nerlinger-Jambor fasste es ernüchternd zusammen: „Corona hat uns einen langen Strich durch die Rechnung gemacht, vieles ist ausgefallen, die Teilnehmerzahlen haben sich halbiert.“ Mit Kurzarbeit und Fördergeld habe man die Krise gemeistert, sagte Nerlinger-Jambor bei der Jahresversammlung der Volkshochschule Buchloe, aber dies war auch dem Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschuldet, „die durch ihre Geduld und Einsatz Besonderes geleistet haben“. Etwas humoristisch aber voller Tatendrang fügte sie ergänzend an: „Wo viel Schatten ist, da ist aber auch viel Licht“, womit die Vorsitzende die neuen positiven Erfahrungen ansprach, die durch Online-Kurse und Homeoffice gemacht wurden.

VHS-Musikschule Buchloe: Instrumentalunterricht funktioniert in Corona-Zeiten online gut

Von dieser Erfahrung berichtete auch die Leiterin der VHS-Musikschule, Christiane Eberhard, denn die Online-Umstellung im Instrumentalunterricht „klappte größtenteils reibungslos“. Auch Lehrfilme wurden erstmalig produziert und Online-Medien wie YouTube genutzt, informierte Eberhard weiter.

Leiterin der Buchloer Ferienfreizeit: Kinder hatten wegen der Pandemie mehr Redebedarf

Weniger Chancen hatte 2020 allerdings das Indianerlager, denn „es musste kurzfristig alles abgesagt werden“, berichtete Gabriele Löcherer, Leiterin der Ferienfreizeit. Bemerkenswert fand Löcherer dabei jedoch, dass im Folgejahr 2021 beim Indianerlager – in coronabedingt verkleinerter Art – ein großer Redebedarf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bemerkt wurde. Löcherer führte dies auf die Folgen der Pandemie zurück, in der vor allem auch die Kinder „zu kurz gekommen sind“.

Volkshochschule Buchloe musste dank Rücklagen keine finanziellen Hilfen in Anspruch nehmen

Eine gewisse Zufriedenheit mit dem Geschäftsjahr 2020 vermittelte der Leiter der VHS, Michael Gayer. „Gut tat dabei auch die Unterstützung der Stadt Buchloe, die von Anfang an ihre Hilfe zugesagt hat, wenn wir in Schieflage geraten sollten. Aber das mussten wir nicht in Anspruch nehmen, was man in diesen Zeiten nicht als selbstverständlich sehen kann“, sagte Gayer. Geholfen haben dabei aber auch die Rücklagen der vergangenen Jahre, was auch Rechnungsprüfer Peter Martin bestätigte.

Die Verantwortlichen gehen motiviert und engagiert in die Zukunft. Kaum ist das Herbst-/Wintersemester gestartet, schon planen Leiter Michael Gayer und sein Team für das nächste Frühjahr-/Sommerprogramm. Da das Angebot wieder weiter ausgebaut werden soll, sucht die VHS neue Kursleiterinnen und Kursleiter sowie Ideen.

Kultiplex-Kino: Verantwortliche der Volkshochschule Buchloe sehen klaren Verstoß gegen Regeln

Im Nachgang wurde nochmals die kürzliche Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Kultiplex-Kino angesprochen. Hier standen alle Mitglieder einstimmig zu der Entscheidung, „da ein eindeutiger Verstoß gegen das Regelwerk der VHS sowie deren Neutralität in politischen und weltanschaulichen Einstellungen vorlag“.

VHS Buchloe: Vorsitzende Josef Schweinberger und Franz Hauck verabschiedet

Mit einem feierlichen Geigenduett, vorgetragen von Christiane Eberhard und Schülerin Sophia Böck, wurden die Vorsitzenden Josef Schweinberger und Franz Hauck, die ihre Ämter seit 2004 beziehungsweise 2008 inne hatten, verabschiedet. Mit einem Geschenk bedankte sich Gudrun Nerlinger-Jambor bei beiden für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung, die von großem Vertrauen, aber auch Humor geprägt war. Als neuer Zweiter Vorsitzender wurde Bürgermeister Robert Pöschl einstimmig in den Vorstand gewählt.

Bürgermeister Robert Pöschl sichert zu, die VHS weiterhin mit aller Kraft zu untestützen

Er ermunterte die Volkshochschule, trotz der widrigen Umstände neue Lösungen zu finden und die gesellschaftlichen Aufgaben zu stemmen, wobei er versicherte, die VHS weiterhin mit aller Kraft zu unterstützen.

