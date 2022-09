Zwei Buchloer haben bei den Olympischen Spielen 1972 gearbeitet. Sie erinnern sich an Spitznamen auf Medaillen, lukrative Pauschalen und verirrte Fußballer.

02.09.2022 | Stand: 18:10 Uhr

Sie sind die Krönung für Sportler, werden zeremoniell verliehen, manchmal für Fotos abgeknutscht oder angeknabbert – und bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurden sie einzeln graviert: die Medaillen. Unter anderem vom damals 17-jährigen Azubi Franz Popp. Heute ist der Buchloer in Rente, doch er erinnert sich lebhaft an diesen ganz besonderen Job zurück.

