St. Justina in Bad Wörishofen wird an Heiligabend zum TV-Studio

Erstmals wird die Kindermette aus Bad Wörishofen per Livestream übertragen. Die Vorbereitungen dazu sind nicht nur wegen der Corona-Beschränkungen knifflig.

Wer am Heiligen Abend durch die Corona-Beschränkungen nicht zur Kirche kommen kann, muss in Bad Wörishofen nicht ganz auf eine Christmette verzichten.

Mit großem Aufwand überträgt die katholische Pfarreiengemeinschaft die Kindermette live. Dies ist Pfarrer Andreas Hartmann ein ganz besonderes Anliegen.

An Heiligabend ist in Bad Wörishofen die Pfarrkirche St. Justina normalerweise voll. Diesmal dürfen durch die Corona-Beschränkungen aber weit weniger Gläubige mitfeiern als sonst.

Aus Kirche wird Fernsehstudio

Die Liveübertragung soll ein wenig Abhilfe schaffen. Technisch möglich gemacht hat dies in erster Linie Simon Ledermann aus Bad Wörishofen mit seinem Team. Für den Livestream wird die Kirche von St. Justina in ein kleines Fernsehstudio verwandelt, wie Ledermann erklärt. Mehrere Kameras und Mikrofone sorgen dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer zuhause alles gut sehen und hören können, was in der Kirche geschieht.

Für die Übertragung musste eine Invernetverbindung in der Kirche installiert werden

Der Aufbau der Technik begann bereits einige Tage vor Weihnachten. Damit überhaupt ein Livestream möglich wird, musste eigens eine leistungsstarke Internetverbindung in der Kirche installiert werden.

Konrad und Emma Schmid spielen Josef und Maria. Bild: Helmut Bader

Einen Probelauf gab es bereits im Vorjahr. Damals wurde die Kindermette einige Tage vor Heiligabend aufgezeichnet und dann am 24. Dezember veröffentlicht. Dass sie dieses Mal live übertragen wird, ist jedoch ein absolutes Novum für die Pfarrei. In der Kindermette selbst steht das pantomimische Krippenspiel „Als Jesus geboren wurde“ mit Kindern im Mittelpunkt. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Kneippspatzen und die Kneipp- singers aus Bad Wörishofen.

Doch auch hier gestaltete sich die Vorbereitung durch die Corona-Krise schwierig. Wie die Chorleiter Anna Schmid und Bernhard Ledermann berichten, waren schon die ersten Proben nicht einfach, weil einzelne Kinder wegen einer Quarantäne aussetzen mussten oder anderweitig verhindert waren. Dennoch sind beide optimistisch, dass an Heiligabend alles bestens klappt.

Wegen Corona und Quarantäne: Die Proben waren schwierig

Bernhard Ledermann und seine Schwester Anna liefern die gesanglichen Beiträge zum Krippenspiel. Überhaupt kann das Ganze fast schon als ein Familienprojekt angesehen werden, denn neben den Geschwistern Anna, Bernhard und Simon sind bereits auch einige von Anna Ledermanns Kindern mit einbezogen.

Als Engel verkündet Gloria Müller das Ereignis von der Kanzel aus. Bild: Helmut Bader

Konrad Schmid zum Beispiel spielt dabei den Josef, Bernhard und Kilian sind als Hirten im Krippenspiel zu sehen. Mit der bereits mehrfach ausgezeichneten Elisabeth Sedlmayr spielt eine exzellente Flötistin. Gemeindegesang ist diesmal bei der Mette erlaubt, sodass sowohl in der Kirche, als auch zu Hause das so beliebte „Stille Nacht“ erklingen kann. Pfarrer Andreas Hartmann schlägt vor, auch Menschen, die keinen Computer besitzen, zu ermöglichen, die Übertragung zu sehen.

Christmette als Weihnachtsgeschenk

Man könne doch seine älteren Nachbarn mit dem Laptop besuchen. Das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk, findet Hartman. Der Film bleibt auch später noch abrufbar. Wie der Livestream, ist die Aufzeichnung auf dem Youtube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft zu finden. Wer live dabei sein möchte, kann den Kanal im Internet unter www.pfarreiengemeinschaft-bad-woerishofen.de erreichen. Beginn ist um 16 Uhr.

