Doppelt hält besser - Jengen und Waal gehen gemeinsam voran

Der FC Jengen und TV Waal bilden diese Saison eine Spielgemeinschaft im Fußball. Die Erste spielt künftig in der Kreisklasse, die Zweite in der A-Klasse.

23.07.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Die ersten Einheiten sind absolviert und auch die ersten Testspiele erfolgreich bestritten. Die Vorbereitung für die neue Saison 2022/23 ist bereits in vollem Gange, doch die Fans des FC Jengen sowie des TV Waal werden diese Spielzeit eine neue Konstellation auf und neben den Plätzen vorfinden.

Die SG wird erweitert

Nachdem einige Spieler beider Mannschaften ihre aktive Karriere beendet hatten, stellen die beiden Vereine nun eine gemeinsame Spielgemeinschaft, die über die Zweite Mannschaft hinausgeht. Die vorherigen beiden Saisons bestand bereits die SG Jengen II/TV Waal II, welche in der B-Klasse spielte. Zudem agierten der TV Waal mit der Ersten in der A-Klasse, der FC Jengen in der Kreisklasse. Aus den bisher drei gemeldeten Mannschaften werden ab dieser Saison zwei Teams. Die SG Jengen/ Waal wird in der Kreisklasse Allgäu 2 antreten, die kombinierte Zweite Mannschaft übernimmt den Platz vom TV Waal in der A-Klasse Allgäu 5. „Uns war wichtig, dass wir den vielen jungen Spielern auch in der Zweiten Mannschaft eine attraktive Liga bieten, deshalb haben wir uns für diese Konstellation entschieden“, erklären die beiden Abteilungsleiter Björn Bauer und Jürgen Lottermoser unisono.

40 Mann für zwei Teams

Die Kader sind somit auch vollständig zusammengefasst. Nach den Abgängen und einigen Zugängen aus der eigenen Jugend zählt die gesamte Spielgemeinschaftsstärke etwa 40 Mann, die in den beiden Teams angreifen wollen und somit auch für Konkurrenzkampf in den einzelnen Mannschaftsteilen sorgen sollen.

Derbys sind garantiert

Beide Ligen haben es in sich – und es wird auch diese Saison wieder packende Derbys geben. Besonders die Erste Mannschaft wird – vergleichbar mit vergangenem Jahr, regionale Kracher bestreiten. Zwar ist der FC Buchloe nach dem verdienten Aufstieg nicht mehr vertreten, Duelle mit der SG Amberg/Wiedergeltingen und dem FSV Lamerdingen sowie dem Absteiger aus Blonhofen versprechen jedoch hochklassige Begegnungen.

...das Trainerteam Mathias Pfister (links) vom FC Jengen und Robert Doll vom TV Waal.

Ein besonderes Schmankerl wird auch auf die Zweite Mannschaft zukommen. Dort werden im Duell mit dem Ortsnachbarn Oberostendorf alle drei Mannschaften der ehemaligen JFG Obere Singold gleichzeitig auf dem Platz vertreten sein. Ein Highlight für Zuschauer und Spieler, auf das sich schon jetzt jeder freut.

Robert Doll ist wieder dabei

Robert Doll wird dabei die Geschicke der SG am Spielfeldrand wie auch im Training leiten. Nun ist er kein Unbekannter, trainierte er die Vorjahre schon den TV Waal und führt seine Arbeit nun in der SG weiter. „Wir sind froh, dass wir Robert vom Konzept der SG überzeugen konnten und somit einen kompetenten und sehr engagierten Trainer stellen können, der auch schon seine Erfahrungen mit einer Spielgemeinschaft im Augsburger Raum gemacht hat“, loben die Abteilungsleiter. Vervollständigt wird das Trainergespann durch Mathias Pfister und Torwarttrainer Uwe Bleil. „Als vorrangiges Ziel sehen wir die Zusammenführung beider Mannschaften. Es wird entscheidend sein, dass wir als Einheit auftreten“, betonen Bauer und Lottermoser gemeinsam.

Spiele erst in Jengen, dann in Waal

Die örtliche Aufteilung der Spiel- und Trainingstermine sieht wie folgt aus: Während bis zur Winterpause in Jengen trainiert und gespielt wird, folgen alle Einheiten und Begegnungen danach auf der Sportstätte des TVW. Vorgesehen sind auf jeden Fall, ungefähr die Hälfte der Spiele in Waal, die andere in Jengen zu bestreiten.

Am Sonntag steht ab 15 Uhr das nächste Vorbereitungsspiel gegen Amendingen an. Am 30. Juli geht es in Jengen mit zwei Tests gegen den SV Igling weiter. Der Saisonstart beider Mannschaften erfolgt am 6./7 August.