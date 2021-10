Richard Rost schreibt über Reformation, Inquisition und Hexenjagd. Die Geschichte spielt zum Großteil in Leeder. Nun ist der zweite Band erschienen.

Von Alois Knoller

24.10.2021 | Stand: 05:27 Uhr

Die Geschichte über Inquisition, Liebe und heilige Männer, die Richard Rost in seinem historischen Roman „Das Ketzerdorf“ erzählt, spielt in weiten Teilen in Leeder, das heute zur Gemeinde Fuchstal gehört. Der Autor hat lange zu den damaligen Ereignissen recherchiert, nun ist der zweite Teil „In Ketten“ erschienen.