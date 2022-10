Ein gebrauchter Abend für Buchloer Piraten

Zweites Eishockeyspiel, zweite Niederlage: Piraten des ESV Buchloe unterliegen den Gladiators in Erding deutlich mit 2:8.

Das hatten sich die Piraten des ESV Buchloe sicherlich anders vorgestellt: Nach der Auftakt-Niederlage gegen Miesbach mussten die Buchloer auch am zweiten Spieltag eine klare Niederlage einstecken. Im ersten Auswärtsspiel der Saison unterlagen die Gennachstädter am Freitagabend beim TSV Erding mit 2:8 (1:2/0:3/1:3) und bleiben somit weiter ohne Punkte.

Anfangs sah es gut aus für Buchloe

Ohne den verhinderten Coach Christopher Lerchner glückte den Rot-Weißen eigentlich ein Start nach Maß: Schon im ersten Powerplay des Spiels gingen die Freibeuter durch das 1:0 von Michal Petrak in Führung.

Auch anschließend konnte Florian Warkus, der aushilfsweise hinter der Bande stand, durchaus zufrieden sein mit dem Auftreten seiner Mannen. Die Buchloer standen hinten ganz ordentlich und ließen trotz zweier Überzahlspiele der Hausherren nicht allzu viel Gefährliches zu. Ein bisschen wie aus dem Nichts fiel dann der Ausgleich nach 14 Minuten, bei dem der sonst so starke Johannes Wiedemann eiskalt aus ganz spitzem Winkel von Christoph Furtner überlistet wurde. Und es sollte noch schlimmer kommen: Eine scharfe Hereingabe fälschte Florian Zimmermann nur zweieinhalb Minuten später zum 1:2 in die Maschen des ESV ab und drehte die Partie komplett (17.).

Buchloe bekommt keinen Zugriff mehr

Nach ihrem passablen Start mussten die Piraten mit einem Rückstand ins Mitteldrittel und dort sollte es nicht besser laufen. Gerade einmal zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Simon Franz auf 1:3 (23.). Auch in der Folge bekamen die Buchloer keinen wirklichen Zugriff mehr und mussten stattdessen immer wieder auf der Strafbank Platz nehmen. Michal Petrak hatte eine Riesenmöglichkeit, in Unterzahl den Spielstand wieder zu verkürzen, doch er scheiterte am starken Erdinger Schlussmann Christoph Schedlbauer (25.). Auf der Gegenseite stand Johannes Wiedemann öfter als ihm lieb war im Mittelpunkt des Geschehens. Bei einem der vielen Überzahlspiele der Hausherren war auch er machtlos, als Mark Waldhausen trocken von der Blauen Linie zum 1:4 traf (32.).

Viele Strafzeiten für Buchloe

Den vielen Strafzeiten für den ESV folgte in diesem Drittel dann auch noch die Hinausstellung von Moritz Simon, der – ebenso wie sein Erdinger Kontrahent Elias Maier – nach einer Rauferei mit einer harten 5+Spieldauerstrafe vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Letztlich entschieden die Gastgeber die Partie noch in diesem mittleren Abschnitt, als die Gladiators Sekunden vor dem zweiten Gang in die Kabinen zum vorentscheidenden 5:1 trafen (40.). Torschütze war Leon Abstreiter.

Bitterer Abend für Buchloe

Im letzten Durchgang ergaben sich die Buchloer nicht kampflos ihrem Schicksal. Sie versuchten, nochmals heranzukommen. Doch es sollte an diesem Abend einfach nicht sein. Selbst in Überzahl glückte kein Erfolg – im Gegenteil: Florian Zimmermann erhöhte mit einem Shorthander sogar auf 1:6 (48.). Das 2:6 durch Lukas Popela war somit für die Buchloer nur noch Ergebniskosmetik (49.), die die Hausherren ihrerseits nochmals mit zwei weiteren Treffern zum 2:8 konterten. Leon Abstreiters zweites Tor (56.) und der 2:8-Endstand durch Ryan Murphy besiegelten diesen bitteren Abend für die Buchloer.