Ein Gedenktag, so aktuell wie selten

Zum Volkstrauertag erinnern die Redner an den Krieg, mit dem Russland die Ukraine überzieht.

13.11.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Der Volkstrauertag hat seinen festen Platz in den Kalendern. 1919 hatte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge den Tag als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen. Vor hundert Jahren, am 5. März 1922, fand im Reichstag die erste Gedenkstunde statt. 1922 wurde der Tag erstmals offiziell begangen. Seit 1952 begehen wir den Tag im Trauermonat November, zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag. Eine lange Tradition, aber Routine? Im Gegenteil: Der russische Angriff auf die Ukraine führt uns überdeutlich und schmerzlich vor Augen, wie aktuell die Leitsätze des Volksbundes auch heute noch oder wieder sind: „Gegen das Vergessen“ und „Gemeinsam für den Frieden“.

Trauer mit den Leidenden

In Buchloe kamen die Menschen im Anschluss an die Gedenkgottesdienste in der katholischen Stadtpfarr- und der evangelischen Hoffnungskirche am Kriegerdenkmal nahe der Kirche Mariä Himmelfahrt zum gemeinsamen Gedenken zusammen, bei dem sich Abordnungen der Buchloer Vereine mit prächtigen Vereinsfahnen und die Stadtkapelle zur würdigen Umrahmung aufstellten. Man gedenke der Opfer von Gewalt und Krieg, aber – wie Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl ausführte – auch derjenigen, die in Gefangenschaft, im Widerstand oder als Vertriebene und Flüchtlinge ihr Leben verloren haben sowie der Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage. Pöschl: „Wir trauern mit allen, die Leid tragen.“

Uklraine-Krieg ein Deja vu

Trauern, so das Stadtoberhaupt, gelänge nur mit der Erinnerung, gerade auch der schmerzhaften. Sie sei eine Säule einer friedlichen Zukunft. Für Überlebende des Zweiten Weltkrieges mögen sich die Ereignisse in der Ukraine wie ein schlimmes Déjà-vu anfühlen, seien doch vermeintlich überwundene Erinnerungen plötzlich wieder präsent. Pöschl: „Wie können wir mit schon über 80 Jahre zurückliegenden Lasten umgehen, zumal es kaum noch Augenzeugen gibt?“ Zwar könne man das Geschehene nicht rückgängig machen, wohl aber „mit aller Kraft dafür eintreten, dass Krieg und Diktatur sich nicht wiederholen können.“ Das Leid der Menschen in der Ukraine, die unter dem brutalen Vorgehen der Kriegstreiber litten, erfülle ihn mit großem Schmerz. Seine Gespräche mit ukrainischen Flüchtlingen in Buchloe hätten ihm bewusst gemacht, dass sich das Erlebte und Gesehene vermutlich ein Leben lang auf deren Gesundheit auswirken werde.

Hoffnung muss sein

Lösungen zur Beendigung des Krieges seien nicht in Sicht, allerdings könne jede und jeder helfen – in Wort und Tat, hofft Pöschl. Der Volkstrauertag müsse auch ein Tag der Hoffnung sein, Hoffnung auf Frieden, Verständigung und Versöhnung. Nicht auf das Trennende komme es an, sondern auf das Verbindende.

Leben in Freiheit - und Sorglosigkeit

Auch Helmut Seidel, Vorsitzender der Soldaten- und Veteranengemeinschaft, thematisierte das durch den Krieg in der Ukraine hervorgerufene Leid. Er frage sich, ob wir nichts aus den leidvollen Erfahrungen der Vergangenheit gelernt hätten. Man habe sich in weiten Teilen Europas nach 1945 an ein Leben in Freiheit, Demokratie und Frieden gewöhnt. Erinnerungen an die Weltkriege wurden verdrängt. Gleichwohl gab es zahlreiche massive Konflikte in Europa, den russischen Angriff auf die Ukraine habe aber niemand für möglich gehalten. Er habe jäh eine Zeitenwende eingeläutet. Deshalb sei der Gedenktag so wichtig, betonte Seidel: eben „Gemeinsam für den Frieden.“