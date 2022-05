Ein Ort zum Entschleunigen - Segen für ein Feldkreuz

Das renovierte Feldkreuz im Norden von Buchloe ist jetzt auch doppelt gesegnet. Der Bürgermeister sieht ein religiöses Kleinod zum Verweilen.

Vor fast eineinhalb Jahren, Mitte Dezember 2020, wurde das zuvor restaurierte alte Feldkreuz an seinem angestammten Platz an der Ecke Max-Planck-Straße/Xaver-Fend-Straße/Rudolf-Diesel-Straße im Buchloer Norden aufgestellt. Hundert Jahre hatte es zuvor an diesem Platz gestanden. Sein Großvater Josef habe es aus Dankbarkeit über seine unversehrte Rückkehr aus dem 1. Weltkrieg errichten lassen, vermutet Bernhard Ried aus Buchloe.

Ein dutzend Jahre eingemottet

Im Laufe der Jahre hatte der Zahn der Zeit kräftig an dem Sandstein genagt, Risse und Beschädigungen hatten ihm stark zugesetzt. Wegen Straßenbauarbeiten war das Wegkreuz Mitte des vergangenen Jahrzehnts abgebaut, im Bauhof eingelagert und schließlich vom Buchloer Steinmetzmeister Georg Berger aufwendig restauriert und mit einer Christusfigur versehen worden. Mit der Segnung des Kreuzes durch die Buchloer Pfarrer Dieter Zitzler und Christian Fait am Samstag wurde das langjährige Projekt endlich abgeschlossen.

Schöner als zuvor

Buchloes Bürgermeister Robert Pöschl, der sich persönlich für die Erhaltung des Wegkreuzes eingesetzt hatte, war die Freude darüber, dass nun alles zu einem guten Abschluss gekommen war, deutlich anzumerken. „Das Wegkreuz kam schöner als zuvor zurück“, sagte Pöschl, „auch, weil viele Menschen dies wollten.“ Vor allem die Buchloer Jagdgenossenschaft, aber auch die Stadt standen dahinter. „Mit dem Wegkreuz“, sagte Pöschl weiter, „erhält dieser Bereich unserer Stadt ein religiöses Kleinod zurück, das sicher viele Menschen zum Verweilen einladen wird.“

Ein Wert im Wandel

Traditionen zu bewahren und die eigene Religion zu praktizieren gehöre zum Leben dazu. Das gelte insbesondere in Zeiten raschen Wandels, in denen alte Werte Halt wie Orientierung gäben. „Und nicht zuletzt schätzen wir auch heute Orte, die Ruhe und Frieden ausstrahlen“, erklärte der Bürgermeister. In diesem Sinne gehe von dem Wegkreuz und der gesamten Anlage in hektischer Zeit Stille, Entschleunigung und Konzentration auf das Wesentliche aus. Er sei davon überzeugt, dass dies von vielen Menschen angenommen werde.

Mit der vielfältigen Bedeutung des Kreuzes für uns Menschen befassten sich die Pfarrer. Es sei ein Symbol des Lebens und der Überwindung des Todes: „Es verbindet Erde und Himmel, Gott und die Menschen, und es verbindet die Menschen untereinander!“ Füreinander da sein, laute die Botschaft.