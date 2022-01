Unbekannte brechen eine Hütte bei Bad Wörishofen auf und entwenden mehrere Geräte. Die Polizei ermittelt.

17.01.2022 | Stand: 12:54 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in eine Hütte nahe der Therme in Bad Wörishofen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, traten die Täter das Türschloss aus und entwendeten nach Angaben des Geschädigten zwei Stromaggregate, eine Nebelmaschine und einen Akku-Schrauber. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Die Polizei Bad Wörishofen sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/98 600.

