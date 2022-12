Mit "brachialer Gewalt": Unbekannte brechen in Spielothek in Bad Wörishofen ein

Unbekannte haben eine Spielhalle in Bad Wörishofen ausgeraubt. Die Polizei spricht von "brachialer Gewalt".

08.12.2022 | Stand: 12:16 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag gegen 3.40 Uhr in eine Spielhalle in Bad Wörishofen eingebrochen. Laut Polizei war es offensichtlich, dass mehrere Täter zusammenarbeiteten und zunächst eine Glasscheibe im Bereich der Eingangstüre der Spielothek aufhebelten, um in die Halle einzudringen und anschließend mit brachialer Gewalt die Spielgeräte anzugehen.

Obwohl die Alarmanlage ausgelöst wurde, gelang es den Dieben vor ihrer Flucht, aus zwei Automaten Bargeld zu entwenden. Der dabei verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 4.000 Euro.

Spielothek in Bad Wörishofen aufgebrochen: Tat offenbar gut vorbereitet

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen waren an der Tat drei bis vier Täter beteiligt, die sich bereits am Vortag offenbar zur Vorbereitung der Tat in der Spielothek aufhielten. Dabei hatten sie gezielt Bewegungsmelder abgeklebt, um das Auslösen des Alarams bei ihrem nächtlichen Beutezug zu verhindern.

Die Kripo Memmingen bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0.

