Unbekannte brechen in zwei Allgäuer Tennisheime ein

Gleich in zwei Tennisheime im Allgäu sind Unbekannte am Freitag eingebrochen. Wer hat etwas gesehen?

16.07.2022 | Stand: 14:16 Uhr

In zwei Allgäuer Tennisheime sind Unbekannte eingebrochen: Vermutlich am Freitagnachmittag wurde in den Gastraum des Vereinsheimes des Tennisvereins Waal eingebrochen. Aus dem Gastraum wurde der Inhalt aus diversen Kleinkassen im Gesamtwert von etwa 150 Euro gestohlen. Durch das Aufhebeln der Holztür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.Der oder die Täter sind derzeit noch unbekannt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter ins Tennisheim in Immenstadt ein und entwendeten mehrere Schlüssel, die dort aufbewahrt wurden. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 08323/96100 bei der Polizeiinspektion Immenstadt zu melden.