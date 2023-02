Zweiter Einbruch in Folge in Buchloe: Täter dringen in Vereinsheim ein

Zum zweiten Mal in einer Woche brechen Unbekannte in Buchloe ein. Beide Taten scheinen zusammenzuhängen. Beim jüngsten Einbruch geschah zudem etwas Kurioses.

28.02.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Irgendwann zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag sind Unbekannte in das Vereinsheim des FC Buchloe eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter eine Scheibe des Büros an der Eschenlohstraße ein und kletterten in das Gebäude.

Polizei vermutet Zusammenhang zum Einbruch in Wertstoffhof

Kurios: Die Unbekannten stahlen jedoch nichts. Allerdings richteten sie mit der kaputten Scheibe einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro an. Vermutlich hängt die Tat mit dem Einbruch im Wertstoffhof am vorletzten Wochenende zusammen. Die Polizei Buchloe bittet Zeugen, sich zu unter 08241/96900 zu melden.

Weitere Nachrichten aus Buchloe lesen Sie hier.