Eine Attraktion für Kinder - Spielplatz in Buchloe umgebaut

Der Spielplatz in der Zugspitzstraße in Buchloe ist saniert und umgebaut worden. Die Arbeiten sind fast fertig. Genutzt werden kann er ab sofort.

07.06.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Einer der „schönsten Spielplätze im Stadtgebiet Buchloe“ kann wieder genutzt werden: Die Arbeiten zur Neugestaltung des Spielplatzes an der Zugspitzstraße sind abgeschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Aufgrund mehrerer Mängel waren umfangreiche bauliche Maßnahmen an diesem Spielplatz erforderlich.

Eine "Attraktion" im Naturraum

Das Ziel sei es gewesen, einen zukunftsfähigen und attraktiven Spielplatz in einem bestehenden baumreichen Naturraum zu gestalten. Auch sei es der Stadt wichtig gewesen, mehrere Altersgruppen an Kindern mit Spielbereichen zu bedienen. So stehe nun ein Kleinkindbereich mit einer Drei-Turm-Spielanlage, zwei Drehspiel-Spinner-Bowls und eine Schwingspiel Sonnenblume als neue Attraktion zur Verfügung. Die Geräte stehen innerhalb eines großen Sandkastens, der eine Doppelfunktion als Spielfläche und Fallschutz wahrnehme. Für die größeren Kinder stehen eine Supernova, ein Seil-Klettergerüst, eine Wippe sowie eine Schaukelkombi mit einem Schaukelnest und zwei Schaukeln bereit.

Die Seilbahn fährt noch nicht

Die wieder gebaute Attraktion einer Seilbahn stehe vorerst aber noch nicht zur Nutzung frei, weil der Rasen in diesem Bereich noch anwachsen muss. Für die Eltern wurden neue Tische mit Parkbänken aufgebaut. Insgesamt, so resümiert die Stadtverwaltung, besitze der Spielplatz an der Zugspitzstraße eine gute Raumgliederung, habe hohen Erlebnischarakter und biete natürliche Spiel- und Erlebniselemente. Zudem gebe es aber auch Rückzugsbereiche und stelle der Spielplatz insgesamt eine breite Nutzungsvielfalt dar.