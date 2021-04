Eine kleine Sensation aus der Hammerschmiede: das Chamäleon

Die Reptilien sind Meister der Tarnung und des bedächtigen Kletterns im Geäst. Fossile Chamäleons sind in Europa und speziell in Bayern keine Seltenheit.

Menschenaffe Udo ist sicherlich der bekannteste Fund aus der Hammerschmiede, einer Tongrube am Ortsrand von Pforzen. Doch bei weitem nicht der Einzige – im Gegenteil. Über 15 000 Fossilien wurden dort bereits geborgen, darunter allein Relikte von 117 verschiedenen Wirbeltierarten. Jeden Monat stellt die Paläontologin Madelaine Böhme, Udos Entdeckerin, in der Serie „Fossil des Monats“ einen der spannendesten Funde vor. Heute ist das Chamäleon an der Reihe:

„Die jüngste Entdeckung unter den Wirbeltieren aus der Hammerschmiede ist gleich eine kleine Sensation. Erst vor ein paar Wochen fanden wir die Überreste eines Chamäleon-Schädels. Es ist das jüngste fossile Chamäleon Europas und die nunmehr 117 Wirbeltier-Art aus der Hammerschmiede.

Chamäleons sind kleine, leguanartige Reptilien, die heute hauptsächlich in Afrika, Madagaskar und im südlichen Teil Arabiens und Indiens vorkommen. Diese außergewöhnlichen Tiere sind Meister der Tarnung und des bedächtigen Kletterns im Geäst. Sie können nicht nur ihre Körperfarbe ändern, sondern besitzen auch eine knöcherne Ausstülpung am Hinterkopf, den Helm. Wenn dieser bizarr geformt ist, ähneln manche Arten mehr einem Pflanzenteil als einem Tier.

Ein Fragment eines Helms und einen Oberkiefer, der zum selben Individuum gehört, fanden wir in mit Wasser und durch Siebe geschlämmten Sedimenten. Die geringe Größe der Fossilien deutet auf ein Tier mit einer Länge von etwa 15 Zentimetern hin. Der Helm ist durch charakteristische Knochen-Warzen gut identifizierbar. Der Kiefer trägt scharfe dreieckige Zähne, die fest mit dem Knochen verwachsen sind und nicht gewechselt wurden. Die Dreieckszähne von Unter- und Oberkiefer besitzen eine schneidende Funktion, wodurch Insekten, die Hauptnahrung von Chamäleons, gut zerkleinert werden können.

Fossile Chamäleons sind in Europa und speziell in Bayern eigentlich gar nicht so selten. Bisher sind sie von 44 Fundstellen bekannt, davon alleine 31 aus Bayern. Ihre ersten Vertreter wanderten vor 20 Millionen Jahren, wahrscheinlich aus Afrika kommend, nach Europa ein. Die letzten Chamäleons verschwanden hier vor 13,8 Millionen Jahren – so glaubte man zumindest bisher.

Nun hat uns das über zwei Millionen Jahre jüngere Hammerschmiede Chamäleon eines Besseren belehrt. Sein Nachweis fügt sich gut in die warm-subtropische Landschaft des Allgäus vor über elf Millionen Jahren ein.“