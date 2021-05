Eingeworfene Scheibe: Vandalismus oder Fremdenfeindlichkeit?

In der Freinacht wird die Scheibe einer Haustür in Leeder eingeworfen. Im Gebäude leben Flüchtlinge aus Syrien. Ein Zeuge vernimmt rechtsradikale Parolen.

04.05.2021 | Stand: 16:41 Uhr

In Fuchstal haben bislang unbekannte Täter in der Freinacht einen Stein und eine Bierflasche durch die Tür eines Hauses geworfen. Zunächst war seitens der Polizei von Vandalismus in der Nacht zum 1. Mai die Rede. Eine Einschätzung, die nicht von allen geteilt wird, weil in dem Haus anerkannte Flüchtlinge leben. Die Tat sorgt in Fuchstal, auf politischer Ebene und im Internet, für viele Diskussionen und Entsetzen. Unsere Redaktion hat die Reaktionen zusammengefasst und mit Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg gesprochen.