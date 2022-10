Eisenbahner halten zusammen

Die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer in Buchloe ist gut organisiert. Die GdL vereint viele Berufe aus unterschiedlichen Bereichen.

04.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Bei der Jahresversammlung der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer (GDL) gebe es große Einigkeit bei den Beschäftigten aus den mittlerweile verschiedensten Arbeitgebern. Das teilte Ortsgruppenvorsitzenden Michael Weberschock, der in seinem Tätigkeitsbericht über den hohen Organisationsgrad in seiner Gewerkschaft referierte, mit.

Mitglieder aus vielen Unternehmen

Demnach seien 80 Prozent der Lokführer und 60 Prozent der Buchloer Zugbegleiter in der GDL organisiert – und das treffe auch für die verschiedensten Anbieter von Zugleistungen in Buchloe zu. Neben den Beschäftigten von der DB Regio AG sind laut Weberschock nun auch das Fahrpersonal von GoAhead Bayern, der Bayerische Regiobahn BRB sowie sechs Fahrdienstleiter und Disponenten von der DB Netz AG in der GDL – insgesamt 98 Mitglieder.

Drei Betriebsräte in Kempten

Der Buchloer Betriebsrat Franz Stenzer bedankte sich anschließend für das Vertrauen der Beschäftigten, sodass die GDL nun auch wieder drei Betriebsräte im zugehörigen Betrieb Kempten stellen kann. Ortsvorsitzender Weberschock berichtete des Weiteren von der erfolgreichen Organisation eines Infostandes zum Tag des Eisenbahners am 17. September am Bahnhofsvorplatz in Buchloe, aber auch vom großen Zusammenhalt in der Buchloer Ortsgruppe, der sich auch in den vielen geselligen Veranstaltungen vom regelmäßigen Stammtisch, den Kegelabenden oder einer netten Radtour widerspiegelte. Enrico Graupner vom „Fairness Plan e.V. referierte über Sozialleistungen für Mitarbeiter und appellierte dabei, diese auch zu nutzen. Schatzmeisterin Daniela Schneider berichtete vom ausgeglichenen Haushaltsplan.

Ehrungen für altegediente Gewerkschafter

Abschließend ehrte Ortsvorsitzender Weberschock außerdem langjährige Mitglieder. So wurden Karl Traubeck und Erwin Szpak für 25 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet, Edmund Kölbl und Roland Jäckle sogar für 50 Jahre sowie der Ehrenvorsitzende Alois Stadler in Abwesenheit für ebenfalls 50 Jahre Gewerkschaftszugehörigkeit.