Derby im Doppelpack beim ESV Buchloe

Der ESV Buchloe empfängt am Freitag den HC Landsberg, ehe es am Sonntag nach Königsbrunn geht. Nach starken Leistungen wollen die Buchloer ihre Serie ausbauen.

24.11.2023 | Stand: 05:02 Uhr

Mehr Derby als am kommenden Woche geht wohl kaum. Denn gleich zwei Nachbarschaftsduelle warten auf die Buchloer Piraten in der Eishockey Bayernliga. Dabei empfangen die Freibeuter am Freitagabend zunächst ab 20 Uhr den HC Landsberg in der heimischen Arena, ehe es am Sonntag um 18 Uhr auswärts gegen den amtierenden Bayernligameister Königsbrunn geht.

Die Buchloer können nach dem erfolgreichen vergangenen Wochenende, das mit zwei Siegen zu Ende ging, durchaus selbstbewusst in die anspruchsvollen, aber für Fans und Spieler zugleich auch reizvollen Vergleiche gehen. Die beiden Siege gegen Geretsried und Dorfen waren zuletzt nicht nur wichtig, um zwei direkte Konkurrenten um die ersten zehn Plätze auf Distanz zu halten, sondern auch weil die kommenden Partien es durchaus in sich haben.

ESV Buchloe muss gegen HC Landsberg ran

In den verbleibenden vier Spielen der Hinrunde treffen die Buchloer als Tabellenachter nämlich noch auf drei Teams, die derzeit unter den Top Vier stehen. Zwei davon haben die Rot-Weißen bereits an diesem Wochenende vor der Brust, wenn sie auf die viertplatzierten Riverkings und die drittplatzierten Pinguine aus Königsbrunn treffen. Zwei schwierige Herausforderungen, doch die Vorfreude auf die Duelle ist bei Fans und Spielern sicherlich groß.

Wenngleich die Buchloer am vergangenen Wochenende mit fünf von sechs möglichen Zählern fast die Maximalausbeute einfahren konnten, haben die zurückliegenden Begegnungen auch gezeigt, dass es stets harter und ehrlicher Arbeit auf dem Eis bedarf, damit die Buchloer Piraten punkten. Genau diese Tugenden gehören auch in den kommenden Derbys zur Grundvoraussetzung. Dementsprechend motiviert und fokussiert wird Trainer Christopher Lerchner seine Schützlinge vorbereiten, damit am Freitag der nächste Heimsieg in der Gennachstadt gelingt.

Piraten peilen den nächsten Heimsieg an

Gegen den Rivalen Landsberg haben die Buchloer in dieser Spielzeit schließlich schon zweimal den Kürzeren gezogen, als der ESVB in der Vorbereitung mit 1:3 und 3:4 unterlag. Zeit also für die entsprechende Revanche – zumindest aus Buchloer Sicht – wobei die Landsberger bisher eine grundsolide Saison nach ihrer Rückkehr aus der Oberliga spielen.

22 Zähler konnte der HCL schon einfahren und somit drei mehr als die Piraten, beiden Teams dürfte ein heißer und intensiver Tanz bevorstehen. Und auch zwei Tage später am Sonntag müssen die Pirates nicht weit reisen, da direkt das nächste Nachbarschaftsduell auf dem Programm steht.

Herkulesaufgabe wartet am Sonntag auf den ESV Buchloe

Beim amtierenden Bayernligameister und derzeitigen Tabellendritten Königsbrunn wartet gleich die nächste Herkulesaufgabe auf die Rot-Weißen. Auch wenn die Freibeuter gegen den Champion der vergangenen Saison in der letzten Spielzeit beide Duelle gewann, werden die Königsbrunner als der klare Favorit in dieses Match gehen. Schließlich macht der EHC bislang fast nahtlos dort weiter, wo er im letzten Winter aufgehört hat. Neun Siege hat das Team mit der momentan besten Defensive der BEL bereits eingefahren, lediglich beim noch ungeschlagenen Ligaprimus in Erding knapp setzte es eine hauchdünne 2:3-Niederlage, ebenso wie zuhause gegen Miesbach (2:3 n.V.).

Doch die Buchloer wollten ihre Serie von zuletzt drei Siegen in Serie natürlich ausbauen, vor allem am Freitag im Heimspiel vor eigener Kulisse, wo man sogar die vergangenen vier Heimpartien siegreich gestalten konnte.

Ein ausführliches Interview mit Pirates-Sportchef Florian Warkus gibt es im „Stockcheck“-Podcast unserer Zeitung.