Sharks beenden Lauf des ESV Buchloe

Offener Schlagabtausch mit deutlichem Ergebnis: Der ESV Buchloe unterliegt im Heimderby gegen des ESC Kempten am Ende klar mit 1:7.

07.11.2022 | Stand: 13:08 Uhr

Nach vier Siegen in Folge ist die Erfolgsserie des ESV Buchloe in der Eishockeybayernliga am frühen Sonntagabend gerissen – ausgerechnet im Heimderby gegen den ESC Kempten. Gegen die Sharks erwischten die Hausherren letztlich ein gebrauchten Abend und unterlagen deutlich, am Ende sicherlich vielleicht etwas zu deutlich, mit 1:7 (0:0, 1:4, 1:3).

Nach dem Auftaktdrittel hatte noch nichts auf einen so klaren Ausgang der Partie hingedeutet. Die 520 Zuschauer in der gut besuchten Sparkassenarena bekamen ein vom Start weg intensives, temporeiches und somit absolut sehenswertes Duell der Allgäuer Rivalen zu sehen.

520 Zuschauer in der Buchloer Sparkassenarena

Doch schon bald zeigte sich das große Manko der Buchloer an diesem Abend: Die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Denn obwohl die Piraten die besseren Einschussmöglichkeiten in den ersten 20 Minuten hatten, ließ man die Führung mehrfach liegen – auch weil Kemptens Torwart Danny Schubert einen echten Sahnetag erwischte. So scheiterte Philip Wolf in der Anfangsphase ebenso (4.), wie Markus Vaitl und Philip Zabel (11./16). Folglich ging es mit einem torlosen Remis erstmalig in die Pause.

Hier geht's zum AZ-Eishockey-Podcas "Stockcheck": TV-Kommentator Christoph Stadtler checkt die Allgäuer in der DEL

Kemptener Doppelschlag nach erster Pause

Aus dieser zurück glückte den Gästen dann allerdings ein Bilderbuchstart: Keine Minute war nach Wiederbeginn absolviert, ehe ein Blueliner von Daniel Rau in Überzahl zum 0:1 hinter ESV-Keeper Dominic einschlug (21.) und Rostislav Martinek erneut nur eine Minute später das 0:2 folgen ließ (22.). Die Buchloer ließen sich durch diese kalte Dusche zunächst nicht beeindrucken. So fand Robert Wittmann postwendend die passende Antwort mit dem 2:1-Anschluss (23.). Und Maximilian Hermann hätte um ein Haar den Doppelschlag der Sharks wieder egalisiert. Aber er scheiterte am überragenden Schubert im Tor – genauso wie Andreas Schorer ein paar Minuten später (24./27.).

Buchloe und Kempten liefern sich einen offenen Schlagabtausch

Zu diesem Zeitpunkt was das Spiel wieder ein offener Schlagabtausch, der sich nach 28 Minuten allerdings in Richtung Kempten drehte. Denn während die Buchloer ihre Chancen nicht nutzten, machte Anton Zimmer es geschickter und traf zum 3:1. Und noch vor der Pause erhöhten die Gäste erneut durch Zimmer sogar auf 4:1 (38.).

Buchloe gelingt in doppelter Überzahl kein Treffer

Trotzdem hatten die Freibeuter zu Beginn des Schlussdurchgangs noch die Möglichkeit, wieder ins Spiel zurückzukommen, als man in doppelter Überzahl agierte. Doch wieder wollte der Puck nicht an Schubert vorbei. Und so war das 5:1 von Mauro Seider nach einem Konter der endgültige Todesstoß für die Buchloer (50.). Diese mussten bis zum Schlusspfiff dann sogar noch die Treffer zum 6:1 durch Dreifachtorschützen Anton Zimmer und zum 7:1 durch Maximilian Schäffler hinnehmen, die ein Ausrufezeichen hinter den Endstand machten. Alles in allem waren die Buchloer in diesem Derby zwar sicherlich keine sechs Tore schlechter, doch an der verdienten Niederlage änderte das auch nichts.

Lesen Sie auch: Werden Tickets teurer? So wirkt sich die Energie-Krise auf die Allgäuer Eisstadien aus