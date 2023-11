Die Buchloer Piraten sind auf Siegeskurs

Mit einem 4:3 Overtime-Sieg in Königsbrunn beendet der ESV Buchloe ein erfolgreiches Wochenende. Einziger Wermutstropfen: Tormann Guran geht verletzt vom Eis.

27.11.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Der ESV Buchloe bleibt weiter auf Erfolgskurs. Nach dem Derbysieg am Freitag gegen Landsberg bezwangen die Buchloer auch am Sonntag nach starker Leistung den aktuellen Meister der Eishockey Bayernliga Königsbrunn mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1) nach Verlängerung. Dabei hätte man durchaus auch in regulärer Spielzeit schon den fünften Sieg in Serie einfahren können.

Offensivstarke Piraten scheitern mehrfach am Goalie der Königsbrunner

Denn offensiv waren die Piraten – bis auf eine kurze Schwächephase zu Beginn des zweiten Drittels – die deutlich druckvollere Mannschaft, die jedoch ein ums andere Mal am bärenstarken EHC-Keeper David Blaschta scheiterte. So ging es bis in die Overtime, ehe Alexander Krafczyk der viel umjubelte Siegtreffer gelang. Einziger Wermutstropfen an diesem Abend blieb die Verletzung von Tormann Dominic Guran, der im Schlussabschnitt angeschlagen vom Eis musste.

Das schwere Auswärtsmatch beim Tabellendritten begann auf beiden Seiten zunächst eher verhalten. Nach 14 Minuten gingen die Buchloer in Führung, wofür wieder einmal die zuletzt so treffsichere zweite Reihe verantwortlich war. Einen tollen Pass von Robert Wittmann vollendete Demeed Podrezov zum 1:0 Pausenstand.

Den Start ins Mitteldrittel verschliefen die Piraten anschließend komplett. Zunächst rettete Dominic Guran noch mit zwei überragenden Saves (21./22.), doch beim 1:1-Ausgleich durch Marco Sternheimer war auch er machtlos (22.). Mit fortlaufender Spielzeit fingen sich die Pirates aber wieder und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. In der 32. Minute hatten die Buchloer wieder Grund zum Jubeln, als Demeed Podrezov einen Penalty verwandelte und damit den ESV wieder mit 2:1 in Front brachte – zumindest vorübergehend. Denn der Vorsprung hielt gerade einmal 19 Sekunden, ehe die favorisierten Gastgeber durch Mika Reuter postwendend ausglichen (32.).

ESV-Tormann Dominic Guran muss nach Rettungsaktion verletzt vom Eis

Aber auch dadurch ließen sich die Gennachstädter nicht aus dem Konzept bringen. Bis zur zweiten Pause hatten sie mehrfach die Möglichkeit auf das 3:2, doch Keeper Blaschta wuchs zusehends über sich hinaus und brachte die ESV-Angreifer schier zur Verzweiflung. Trotz einiger Möglichkeiten im letzten Durchgang landete der Puck nicht im Netz. Die Hausherren durften sich hier ein ums andere Mal bei ihrem besten Mann, Goalie David Blaschta, bedanken, dass es vorerst beim 2:2 blieb.

Auf der Gegenseite die Partie für Dominic Guran, der sich bei einer Rettungstat verletzte, leider vorzeitig beendet. Für in kam Fabian Strobel zu seinem Saisondebüt. Und der junge Tormann durfte sich endlich über den längst fälligen Führungstreffer seiner Vorderleute freuen, den Marc Krammer in Überzahl erzielte.

Aber der letztjährige Bayernligameister Königsbrunn schlug wie aus dem Nichts nochmals zurück: Tim Bullnheimer fälschte einen Erdt-Schuss unhaltbar zum 3:3 ab (53.), was auch das Resultat nach 60 Minuten war.

Krafczyk trifft in der Overtime - und besiegelt damit ein erfolgreiches Eishockey-Wochenende

In der anschließenden Overtime sicherte dann Alexander Krafczyk mit einen sehenswert abgeschlossenen Alleingang den Zusatzpunkt – und somit den zweiten Derbysieg des Wochenendes für seinen ESV (62.). Mit diesem sind die Buchloer nun nicht nur die letzten fünf Partien ungeschlagen, sondern klettern auch in der Tabelle auf einen starken sechsten Platz.

Ein ausführliches Interview mit Pirates-Sportchef Florian Warkus gibt es im „Stockcheck“-Podcast unserer Zeitung.

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.