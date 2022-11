Reiche Beute: Buchloe gewinnt im Piraten-Duell gegen Dorfen mit 6:2

Dem ESV Buchloe gelingt beim 6:2-Auswärtserfolg in Dorfen sogar der bislang höchste Sieg der Saison. Damit rutschen die Ostallgäuer auf den achten Tabellenrang.

06.11.2022 | Stand: 10:50 Uhr

Der ESV Buchloe hat am Freitagabend beim Piratenduell in Dorfen die Siegesserie ausgebaut. Die Schwaben sicherten sich gegen die Oberbayern mit einem souveränen 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) den vierten Sieg in Folge und schoben sich in der Tabelle auf den begehrten achten Rang vor.

ESV Buchloe startet gegen Dorfen optimal ins Spiel

Schon der Auftakt verlief für die Buchloer nahezu optimal. Gerade einmal drei Minuten waren absolviert, ehe die Rot-Weißen in Front gingen. Nachdem Andreas Schorer in einer Druckphase zunächst am Pfosten gescheitert war, schnappte sich Michal Petrak die Scheibe und bewies ein gutes Auge. Sein sehenswertes Zuspiel vollendete Luis Hegner zur frühen Führung, dem somit der erste Bayernliga-Treffer glückte.

Danach entwickelte sich ein eher ausgeglichenes Startdrittel, in dem große Torszenen Mangelware blieben – was aber auch an den gut stehenden Defensivreihen beider Teams lag. Erst als ein Flachschuss von Lucas Ruf von der Blauen Linie ESC-Keeper Andreas Marek zum 2:0 durchrutschte, durfte wieder gejubelt werden – zumindest auf Buchloer Seite (17.). Unmittelbar vor der Sirene verkürzte Sandro Schröpfer auf 2:1, als er ESV-Schlussmann Dominic Guran per Bauertrick überwand (20.).

Buchloer bauen Führung im Mitteldrittel auf 3:1 aus

Im Mitteldrittel änderte sich anfangs am Spielverlauf praktisch nichts. Beide Teams hatten zwar die ein oder andere Gelegenheit, doch weitere Tore sollten erst einmal keine fallen. Erst gegen Drittelmitte baute der ESV seinen Vorsprung durch Felix Schurr dann wieder auf 3:1 aus (30.). Anschließend ließen die Buchloer nicht all zu viel vor dem eigenen Tor zu, da man weiter sicher stand, weshalb es mit der Führung auch das zweite Mal in die Kabinen ging.

Aus diesen kamen die Gastgeber im letzten Durchgang motiviert zurück. Doch statt des Anschlusstreffers machten auf der Gegenseite die Buchloer in Person von Robert Wittmann das 4:1 (43.). Von diesem Treffer sollten sich die Hausherren nicht mehr erholen – ganz im Gegenteil. Nachdem das Tor dem ESC sofort den Wind aus den Segeln genommen hatte, kam es noch schlimmer für den Tabellenzwölften.

Das fünfte Tor der Buchloer Piraten war durchaus kurios

Einen Alleingang von Alexander Krafczyk parierte Torwart Marek zwar noch stark, doch der Buchloer-Angreifer brachte die Scheibe von hinter dem Tor sofort wieder in den Slot, wo ein Dorfener Verteidiger diese ins eigene Tor lenkte. (48.). Dem etwas kuriosen 5:1 ließen die Buchloer drei Minuten später noch den sechsten Treffer folgen, wo sich mit Philip Zabel erneut ein junger Spieler über sein Premierentor freuen durfte (51.).

Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt längst entschieden, sodass in den letzten Minuten nicht mehr viel passierte. Einzig Benedikt Dietrich betrieb mit dem 6:2 im Powerplay noch etwas Ergebniskosmetik für die Gastgeber (60.). Am verdienten Auswärtssieg der Buchloer änderte dies jedoch freilich nichts mehr.

Am Sonntag, 6. November, gehen die Buchloer ab 17 Uhr in der heimischen Sparkassenarena gegen den ESC Kempten aufs Eis.

Sie wollen noch mehr über Eishockey im Allgäu erfahren: Dann ist "Stockcheck", der AZ-Eishockey-Podcast, etwas für Sie!