Buchloer Piraten treten die weite Reise nach Schweinfurt an

Der ESV Buchloe muss am Freitag zum Bayernliga-Konkurrenten nach Schweinfurt. Die Partie gegen die Mighty Dogs könnte ein Sechs-Punkte-Spiel werden.

15.12.2022 | Stand: 17:38 Uhr

Abgesehen von den winterlichen Verhältnissen außerhalb der Arena müssen die Buchloer Piraten am Wochenende nur einmal aufs Eis. Doch dieses Bayernliga-Spiel hat es in sich: Zum einen ist das Auswärtsspiel am Freitag ab 20 Uhr in Schweinfurt die weiteste Fahrt der Saison. Und zum anderen trifft der ESV mit den Mighty Dogs auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um Platz acht, womit man fast von einem Sechs-Punkte-Spiel sprechen kann.

Schweinfurter Mighty Dogs mit zwei Zählern vor dem ESV Buchloe

Mit zwei Zählern mehr rangieren die Schweinfurter als Tabellenneunter nämlich knapp vor den Rot-Weißen, womit ein Sieg für beide Teams wichtig wäre. Nach drei Niederlagen in Folge hatten die Buchloer vergangenen Sonntag in Ulm endlich wieder Grund zur Freude. Mit einer disziplinierten Leistung sicherten sie sich beim 5:2-Sieg drei wichtige Punkte und rückten wieder näher in Richtung Rang acht. Fünf Punkte trennen die elftplatzierten Gennachstädter derzeit vom begehrten Platz über dem Strich, auf dem momentan der ESC Kempten ist.

Dazwischen stehen die Schweinfurter Mighty Dogs und ein wegweisendes Duell. Wenn die Buchloer nämlich am Main gewinnen, wären sie womöglich wieder mitten drin im Rennen um Platz acht. Eine Niederlage würde den Abstand aber gehörig steigern.

Buchloer Piraten müssen sich von Spiel zu Spiel stabilisieren

Das ESV-Lager verfolgt die Devise, erst einmal von Spiel zu Spiel zu blicken. „So wie wir die letzten Wochen mitunter gespielt haben, müssen wir nicht auf Platz acht schauen, sondern uns von Spiel zu Spiel stabilisieren und unsere Leistung bringen“, so die Aussage von Trainer Christopher Lerchner. Diese geforderte Leistungssteigerung und Stabilisation ist den Piraten beim Gastauftritt bei den heimstarken Donaustädtern zumindest gelungen. Und Team und Trainer visieren mit Sicherheit weiter das Ziel an, im Rennen um den achten Platz möglichst lange mitzumischen.

Dazu bedarf es in Schweinfurt wieder einer genauso konzentrierten und mannschaftlich geschlossenen Leistung, wie die Buchloer sie in Ulm gezeigt haben. Mit den Mighty Dogs Schweinfurt treffen sie schließlich auf einen kampfstarken und mindestens genauso motivierten Gegner, der die Ostallgäuer im Hinspiel bereits mit 6:2 besiegen konnte.

In den Schweinfurter Reihen ist der gefährlichste Angreifer der Eishockey-Bayernliga

Obwohl die Truppe von Dogs-Coach Andreas Kleider aufgrund von Verletzungen immer wieder nur auf einen recht kleinen Kader zurückgreifen konnte, haben die Schweinfurter schon mehrfach die Zähne gezeigt. So auch im Hinspiel, als die Buchloer mit der aggressiven Spielweise der Unterfranken so gar nicht zu Recht kamen. Besonders auf Dylan Hood müssen sie dieses Mal besser aufpassen, der mit 22 Saisontoren der gefährlichste Angreifer der Bayernliga ist und auch schon vor gut einem Monat beim Aufeinandertreffen beider Teams in Buchloe doppelt traf.

