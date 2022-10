Unnötige Heimniederlage: Devils knöpfen Piraten drei Punkte ab

Zu viele Fehler im eigenen Spiel führten zur 3:6-Heimniederlage des ESV Buchloe. Dabei war das Spiel bis zum finalen Drittel noch ausgeglichen und offen.

17.10.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Vorne zu fahrlässig mit den Chancen, hinten zu viele Fehler in der eigenen Defensive. So lässt sich die zweite Heimniederlage des ESV Buchloe am Sonntagabend gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm kurz und knapp zusammenfassen.

Am Ende stand mit der 3:6-Niederlage (1:2, 2:1, 0:3) ein enttäuschendes Ergebnis, sagte Piraten-Coach Christopher Lerchner nach der Partie. Vom Start weg entwickelte sich ein recht ausgeglichenes Spiel mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Doch beide Torhüter – David Heckenberger auf Ulmer und Dominic Guran mit seiner Pflichtspiel-Premiere auf Buchloer Seite – waren wachsam.

Ulmer Devils gehen gegen ESV Buchloe mit zwei Toren in Führung

Nach acht Minuten gingen die Gäste durch Jonas Mikulic in Front. Nachdem Christian Wittmann die größte Möglichkeit zum Ausgleich liegen ließ (14.), war Ulm wenig später effizienter. Einen sehenswerten Alleingang schloss Florian Döring eiskalt zum 0:2 ab (15.).

Die Buchloer nutzten immerhin noch vor der ersten Pause eine ihrer Gelegenheiten zum Anschluss: In Überzahl verkürzte Markus Vaitl per Direktabnahme aus spitzem Winkel zum 1:2 (19.). Der Mittelabschnitt begann optimal: Unmittelbar nach Wiederbeginn glich der ESV aus. Einen Zwei auf Eins Konter vollendete abermals Vaitl nach 32 Sekunden zum 2:2.

Eishockey-Spiel bleibt ausgeglichen

Anschließend wurde das Match immer zerfahrener. Keiner erspielte sich entscheidende Vorteile. Ausgerechnet in eigener Unterzahl hatten die Piraten Chancen, in Führung zu gehen. Doch wieder blieben diese ungenutzt, da sowohl Alexander Krafczyk, als auch Michal Petrak es nicht fertigbrachten, die Scheibe am bärenstarken Ulmer Schlussmann vorbeizubringen (33.). Das rächte sich, als Benedikt Stempfel die Devils wieder in Front brachte (37.). Doch die Buchloer schlugen noch vor der zweiten Pause zurück – wieder im Powerplay. Wunderschön herausgespielt war Christian Wittmann für das 3:3 verantwortlich (39.).

Spannung für den letzten Durchgang war also vorprogrammiert, wobei die Gennachstädter wieder in alte Muster zurückfielen. „Wir machen einfach zu viele Fehler, auch wenn die Chancen nach dem neuerlichen Rückstand weiter da waren, um das Spiel doch noch zu drehen“, so Lerchner, dessen Team nach dem 3:4 durch Stempfel erneut einem Rückstand hinterherlief.

Buchloe hat Chancen vor dem gegenerischen Tor, verwandelt diese jedoch nicht

In der Tat hatten die Buchloer noch die ein oder andere Gelegenheit, doch vor dem Tor blieb man zu leichtfertig. Bitter dann auch, dass in einer etwas ruppigeren Phase, die Schiedsrichter die Übersicht verloren.

Ein Powerplay der Ulmer fünf Minuten vor dem Ende brachte schließlich die Entscheidung. Dominic Guran hatte noch zweimal in höchster Not gerettet, ehe er beim dritten Versuch von Dominik Synek machtlos war (55.). Zwei Minuten vor Schluss traf Martin Podesva dann noch zum 3:6, dem endgültigen Spielstand.

