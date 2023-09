Vorberitung auf neue Saison: Die Sharks kommen in die Gennachstadt

Der ESV Buchloe empfängt am Freitag den ESC Kempten – und trifft dabei auf alte Bekannte. Die Sonntagspartie in Ulm muss dagegen ausfallen.

21.09.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Drei Spiele haben die Buchloer Piraten in der Vorbereitung auf die neue Saison schon absolviert. Ein Sieg ist dabei allerdings noch nicht herausgesprungen. Das soll sich beim Testspiel am Freitag ändern, wenn ab 20 Uhr die Allgäuer Rivalen aus Kempten in der Buchloer Arena aufs Eis gehen.

Das ursprünglich für Sonntag geplante Rückspiel gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm muss dagegen zur Enttäuschung der Buchloer Verantwortlichen entfallen. Die Ulmer haben in ihrer Halle noch kein Eis und auch die kurzfristige Verlegung nach Burgau schlug im Verlauf der Woche fehl.

Folglich mussten die Devils die Partie absagen, womit den Piraten ein eigentlich fest eingeplanter Test unter Wettkampfbedingungen fehlt.

Partie gegen Ulm fällt ins Wasser: Buchloern fehlt fest eingeplanter Härtetest

So gilt der volle Fokus nun dem Freitagsspiel, zu dem die Gennachstädter den Ligakonkurrenten Kempten in heimischer Arena empfangen. Die Sharks haben im Sommer einen größeren Umbruch im Kader vollzogen, wobei sie sich qualitativ keinesfalls verschlechtert haben. Der bekannteste Neuzugang aus Buchloer Sicht sitzt jedoch vermutlich hinter der Bande.

Gemeint ist Trainer Sven Curmann, der lange Jahre für die Buchloer gespielt hat und im vergangenen Jahr noch Trainer des HC Landsberg in der Oberliga war. Auch mit Verteidiger Lucas Spindler gibt es ein Wiedersehen. Der junge Abwehrmann lief im vergangenen Winter noch mit einer Förderlizenz ausgestattet für die Piraten auf und wechselte im Sommer ebenfalls an die Iller.

Kemptener Mannschaft hat sich namhaft verstärkt

Mit dem Tschechen Filip Kokoska und dem Deutsch-Tschechen Jakub Bitomsky hat Kempten zudem die Offensive um Leader Nikolas Oppenberger kräftig und namhaft verstärkt. Beide haben in den bisherigen vier Testspielen des ESC bereits getroffen, wobei die Sharks zweimal als Sieger und zweimal als Verlierer vom Eis gegangen sind.

In den ersten beiden Spielen beim neuen Oberligisten in Stuttgart (4:6) und in Peißenberg (2:4) zogen sie knapp den Kürzeren. Die darauffolgenden beiden Partien in Sonthofen (4:3 nach Verlängerung) und im schweizerischen Prättigau (6:3) gestalteten sie dagegen erfolgreich.

Auf die Buchloer wartet also eine anspruchsvolle Aufgabe, die durch den Derby-Charakter natürlich auch in der Vorbereitungsphase besonderen Reiz hat.

Woran der ESV noch arbeiten muss

Wenngleich das Trainergespann und Head-Coach Christopher Lerchner schon gute Ansätze gesehen haben, wartet vor dem ersten Punktspiel noch einiges an Arbeit auf die Freibeuter. Wenn sie im Testspiel gegen die Kemptener Sharks den ersten Erfolg der noch jungen Saison einfahren wollen, wird ein mannschaftlich geschlossener Auftritt vonnöten sein – und vor dem gegnerischen Tor auch etwas mehr Kaltschnäuzigkeit als in den ersten drei Partien. Diesen haben die Piraten in der Vorbereitungsphase auf die kommende Bayernligasaison bislang noch ein wenig vermissen lassen.

